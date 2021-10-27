Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Чебан (Москва)
Материалы

Алания - Уфа

27.10.2021, Среда, 17:00 мск Грозный, стадион им. С.Билимханова Россия. Кубок, 3 тур Алания - Уфа
Группа 6 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алания 2 2 0 0 5:2 +3 6
2. Уфа 2 0 1 1 1:3 -2 2
3. Легион 2 0 1 1 3:4 -1 1
...
  • Читайте нас: 