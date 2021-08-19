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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Карабах - Абердин
Карабах - Абердин: обзор матча 19 августа 2021
Карабах
19.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Абердин
30'
Хайме
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Карабах - Абердин
Желтая карточка
М. Медведев
90'
+5
Замена
И. Иббрахимли
️️️️
Г. Гараев
87'
Замена
М. Вешович
️️️️
Хайме
87'
Желтая карточка
П. Андраде
63'
55'
Желтая карточка
С. Браун
46'
Замена
К. Макленнан
️️️️
J. Emmanuel-Thomas
42'
Желтая карточка
Р. МакКрори
ГОЛ! 1:0!
Хайме
30'
14'
Замена
Д. Хайес
️️️️
Э. Консидайн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
10
Абделлах Зубир
ЦП
9
Хайме
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
66
Патрик Андраде
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
81
Кевин Медина
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Абердин
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
2-1-2-5
1
Махаммадалиев
30
Гусейнов
5
Медведев
2
Гараев
10
Зубир
9
Хайме
20
Боржес
81
Медина
7
Байрамов
66
Андраде
7
Шейдаев
3-1-3-3
1
Льюис
31
Галлахер
4
Консидайн
3
МакКензи
2
МакКрори
14
Ожо
8
Браун
19
Фергюсон
47
Рэмзи
9
21
Рамирес
9
Хайме
23
Вешович
23
Вешович
9
Хайме
2
Гараев
18
Иббрахимли
18
Иббрахимли
2
Гараев
4
Консидайн
17
Хайес
17
Хайес
4
Консидайн
9
11
Макленнан
11
Макленнан
9
Остались в запасе
Карабах
Абердин
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Карабах - Абердин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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