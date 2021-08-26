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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Абердин - Карабах
Абердин - Карабах: обзор матча 26 августа 2021
Абердин
26.08.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 3
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Карабах
90+1'
Л. Фергюсон (П)
8'
Т. Байрамов
18'
К. Боржес
72'
А. Зубир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Абердин - Карабах
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Фергюсон
90'
+1
87'
Замена
Б. Мустафазаде
️️️️
К. Медина
86'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
Г. Гараев
82'
Замена
М. Вешович
️️️️
Хайме
Замена
D. Campbell
️️️️
К. Рамирес
82'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
Д. Хайес
75'
74'
Замена
Ф. Озобич
️️️️
И. Иббрахимли
72'
ГОЛ! 0:3!
А. Зубир
Пас отдал
М. Медведев
Желтая карточка
С. Браун
64'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
61'
Желтая карточка
Ф. Ожо
58'
47'
Желтая карточка
И. Иббрахимли
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
Т. Йенкс
46'
Желтая карточка
Д. МакКензи
32'
25'
Желтая карточка
К. Боржес
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Боржес
Пас отдал
А. Зубир
8'
ГОЛ! 0:1!
Т. Байрамов
Пас отдал
К. Боржес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
21
Тедди Йенкс
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
5
Максим Медведев
ЦЗ
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
9
Хайме
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
81
Кевин Медина
ЦФ
20
Кади Боржес
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Абердин
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Карабах
1
Эмиль Балаев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
20
Ричард Алмейда
ЦП
17
Gaspar Panadero
ЦП
19
Филип Озобич
АП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
2-1-5-2
1
Льюис
31
Галлахер
3
МакКензи
2
МакКрори
8
Браун
19
Фергюсон
14
Ожо
17
Хайес
21
Йенкс
21
Рамирес
47
Рэмзи
2-1-3-4
1
Махаммадалиев
5
Медведев
30
Гусейнов
2
Гараев
9
Хайме
10
Зубир
18
Иббрахимли
7
Шейдаев
7
Байрамов
20
Боржес
81
Медина
17
Хайес
38
МакГинн
38
МакГинн
17
Хайес
21
Йенкс
9
9
21
Йенкс
21
Рамирес
16
16
21
Рамирес
81
Медина
13
Мустафазаде
13
Мустафазаде
81
Медина
9
Хайме
23
Вешович
23
Вешович
9
Хайме
2
Гараев
20
Алмейда
20
Алмейда
2
Гараев
18
Иббрахимли
19
Озобич
19
Озобич
18
Иббрахимли
Остались в запасе
Абердин
Карабах
21
Dylan McGeouch
ЦП
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
1
Эмиль Балаев
ВР
17
Gaspar Panadero
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
21
Dylan McGeouch
ЦП
5
Kieran Ngwenya
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмиль Балаев
ВР
17
Gaspar Panadero
ЦП
94
Айхан Аразли
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Абердин - Карабах
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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