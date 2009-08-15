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Расписание матчей
Украина. Кубок
Арсенал - Динамо К
Арсенал - Динамо К: обзор матча 15 августа 2009
Арсенал
15.08.2009, суббота, 18:00
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Динамо К
58'
И. Мазилу
21'
Е. Хачериди
60'
А. Милевский (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Динамо К
Замена
Юссуф
️️️️
Р. Еременко
Замена
Р. Гусев
️️️️
А. Ещенко
Замена
В. Заваров
️️️️
А. Воробей
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
Т. Гиоане
️️️️
О. Гусев
Замена
С. Миколюнас
️️️️
Жиль
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Милевский
ГОЛ! 1:1!
И. Мазилу
Пас отдал
А. Хомин
Замена
М. Нинкович
️️️️
Гильерме
Желтая карточка
С. Симоненко
Желтая карточка
П. Диакате
ГОЛ! 0:1!
Е. Хачериди
Желтая карточка
Б. Шершун
13'
Желтая карточка
А. Хомин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
0
Жиль
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
38
Андрей Ещенко
ПП
9
Андрей Воробей
ЦФ
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
3
Бетао
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
0
Артем Милевский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЛФ
17
Гильерме
ЦФ
20
Олег Гусев
РФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-4-2
1
Рева
44
Симоненко
16
Евсеев
23
Шершун
48
Данилов
0
Жиль
4
Хомин
35
Грицай
38
Ещенко
7
Мазилу
9
Воробей
4-2-1-3
31
Богуш
3
Бетао
15
Диакате
34
Хачериди
5
Несмачный
5
Вукоевич
26
Еременко
0
Милевский
20
Гусев
17
Гильерме
7
Ярмоленко
9
Воробей
88
Заваров
88
Заваров
9
Воробей
0
Жиль
13
Миколюнас
13
Миколюнас
0
Жиль
38
Ещенко
8
Гусев
8
Гусев
38
Ещенко
26
Еременко
24
Юссуф
24
Юссуф
26
Еременко
17
Гильерме
36
Нинкович
36
Нинкович
17
Гильерме
20
Гусев
0
Гиоане
0
Гиоане
20
Гусев
Остались в запасе
Арсенал
Динамо К
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Артем Старгородский
ЦП
1
Александр Шовковский
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
0
Тарас Ильницкий
ЦЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
11
Артем Старгородский
ЦП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
14
Сергей Кравченко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Арсенал - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
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