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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Ротор-2
Черноморец - Ротор-2: обзор матча 26 сентября 2021
Черноморец
26.09.2021, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 11 тур
4 : 0
Завершен
Ротор-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Черноморец - Ротор-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Шумбрат
0 : 0
10.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Ротор-2
0 : 1
03.10.2026
Спартак Т
Информация о матче
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Черноморец
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