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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Специя - Верона
Специя - Верона: обзор матча 06 января 2022
Специя
06.01.2022, четверг, 16:30
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Верона
85'
М. Эрлич
59'
Д. Капрари
70'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Специя - Верона
Красная карточка
К. Агудело
89'
ГОЛ! 1:2!
М. Эрлич
85'
82'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
А. Тамез
Желтая карточка
К. Агудело
79'
Желтая карточка
Д. Верде
75'
Замена
Ж. Антист
️️️️
А. Реца
71'
71'
Замена
А. Барак
️️️️
К. Ласанья
71'
Замена
Н. Калинич
️️️️
Д. Симеоне
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Капрари
Пас отдал
К. Ласанья
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Замена
Д. Верде
️️️️
Д. Стрелец
51'
45'
Желтая карточка
Н. Казале
29'
Желтая карточка
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Верона
44
Бошко Шутало
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
72
Антонин Барак
АП
10
Christian Pierobon
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-2-2-2-1
49
Проведель
6
Эрлич
43
Николау
4
Кивиор
13
Реца
98
Амьен-Аду
10
Бастони
18
Маджоре
11
Гьяси
7
Агудело
13
Стрелец
3-1-3-3
1
Пандур
16
Казале
11
Чеккерини
22
Гюнтер
61
Тамез
20
Илич
44
Велозу
88
Лазович
18
Симеоне
10
Капрари
15
Ласанья
13
Стрелец
10
Верде
10
Верде
13
Стрелец
13
Реца
9
Антист
9
Антист
13
Реца
61
Тамез
23
Депаоли
23
Депаоли
61
Тамез
15
Ласанья
72
Барак
72
Барак
15
Ласанья
18
Симеоне
9
Калинич
9
Калинич
18
Симеоне
Остались в запасе
Специя
Верона
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
10
Christian Pierobon
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Специя - Верона
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Дино Мануцци
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