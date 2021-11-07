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Наполи - Верона

07.11.2021, Воскресенье, 20:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 12 тур Наполи - Верона
Италия. Серия А (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Верона
19 тур
24 января, воскресенье 17:00 Верона 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2019/2020)
27 тур
23 июня, вторник 20:30 Верона 0:2 Наполи
8 тур
19 октября, суббота 19:00 Наполи 2:0 Верона
Италия. Серия А (2017/2018)
20 тур
6 января, суббота 17:00 Наполи 2:0 Верона
1 тур
19 августа, суббота 21:45 Верона 1:3 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
10 апреля, воскресенье 16:00 Наполи 3:0 Верона
13 тур
22 ноября, воскресенье 14:30 Верона 0:2 Наполи
Италия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
16 декабря, среда 21:00 Наполи 3:0 Верона
Италия. Серия А (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 20:00 Верона 2:0 Наполи
8 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Наполи 6:2 Верона
Италия. Серия А (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 22:45 Наполи 5:1 Верона
19 тур
12 января, воскресенье 18:00 Верона 0:3 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Милан 38 26 8 4 69:31 +38 86
2. Интер 38 25 9 4 84:32 +52 84
3. Наполи 38 24 7 7 74:31 +43 79
4. Ювентус 38 20 10 8 57:37 +20 70
5. Лацио 38 18 10 10 77:58 +19 64
6. Рома 38 18 9 11 59:43 +16 63
7. Фиорентина 38 19 5 14 59:51 +8 62
8. Аталанта 38 16 11 11 65:48 +17 59
9. Верона 38 14 11 13 65:59 +6 53
10. Торино 38 13 11 14 46:41 +5 50
11. Сассуоло 38 13 11 14 64:66 -2 50
12. Удинезе 38 11 14 13 61:58 +3 47
13. Болонья 38 12 10 16 44:55 -11 46
14. Эмполи 38 10 11 17 50:70 -20 41
15. Сампдория 38 10 6 22 46:63 -17 36
16. Специя 38 10 6 22 41:71 -30 36
17. Салернитана 38 7 10 21 33:78 -45 31
18. Кальяри 38 6 12 20 34:68 -34 30
19. Дженоа 38 4 16 18 27:60 -33 28
20. Венеция 38 6 9 23 34:69 -35 27
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    Рейтинг: +2692

    swot1205 7 ноября 2021, 22:07

    конченные в наполи, ставка из-за вас сгорела

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    Рейтинг: +2692

    swot1205 7 ноября 2021, 21:20

    Наполи ну е ба на врот.давай побеждай

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