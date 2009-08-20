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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Насьональ - Зенит
Насьональ - Зенит: обзор матча 20 августа 2009
Насьональ
20.08.2009, четверг, 23:30
Лига Европы
4 : 3
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Зенит
30'
Ф. Лопес
38'
Ж. Аурелиу
55'
Р. Силва
74'
Р. Микаэл
44'
И. Семшов
57'
И. Семшов
90+4'
Ф. Текке
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Зенит
+4
ГОЛ! 4:3!
Ф. Текке
Пас отдал
К. Зырянов
Замена
Абду
️️️️
Р. Силва
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
Веллингтон
Желтая карточка
Ф. Мейра
Замена
П. Игнатович
️️️️
И. Денисов
ГОЛ! 4:2!
Р. Микаэл
Пас отдал
Веллингтон
Замена
Ф. Текке
️️️️
С. Корниленко
Желтая карточка
Л. Альберто
Замена
А. Розина
️️️️
С. Хусти
Замена
Н. Пинту
️️️️
Н. Печник
ГОЛ! 3:2!
И. Семшов
Пас отдал
Т. Губочан
ГОЛ! 3:1!
Р. Силва
ГОЛ! 2:1!
И. Семшов
Желтая карточка
Ж. Аурелиу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Аурелиу
Желтая карточка
Р. Широков
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лопес
Пас отдал
Веллингтон
Желтая карточка
А. Анюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Рафаэль Бракали
ВР
5
Веллингтон
ЛЗ
2
Бруно Паташак
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
2
Жоау Аурелиу
ЛП
11
Нейц Печник
ЦП
6
Клебер
ЦП
30
Леонардо Салино
АП
16
Рубен Микаэл
ПП
29
Родригу Силва
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
20
Игорь Семшов
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Насьональ
12
Пажетат Дуглас
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
9
Матеус
ПП
18
Анселмо
ЦФ
20
Абду
ЦФ
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
0
Фернандо Риксен
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-1-1
1
Бракали
5
Веллингтон
2
Паташак
33
Лопес
20
Луис Альберто
2
Аурелиу
11
Печник
6
Клебер
16
Микаэл
30
Салино
29
Силва
4-1-4-1
16
Малафеев
22
Анюков
6
Мейра
6
Ломбертс
15
Губочан
15
Широков
20
Семшов
18
Зырянов
27
Денисов
9
Хусти
12
Корниленко
29
Силва
20
Абду
20
Абду
29
Силва
5
Веллингтон
5
Томашевич
5
Томашевич
5
Веллингтон
11
Печник
21
Нуну Пинту
21
Нуну Пинту
11
Печник
27
Денисов
29
Игнатович
29
Игнатович
27
Денисов
9
Хусти
27
Розина
27
Розина
9
Хусти
12
Корниленко
33
Текке
33
Текке
12
Корниленко
Остались в запасе
Насьональ
Зенит
18
Анселмо
ЦФ
12
Пажетат Дуглас
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
9
Матеус
ПП
Главный тренер
Мануэль Машаду
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
18
Анселмо
ЦФ
12
Пажетат Дуглас
ВР
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
9
Матеус
ПП
Остались в запасе
0
Фернандо Риксен
ЦП
0
Камил Чонтофальски
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Насьональ - Зенит
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн (оба - Турция)
Делегат:
Данило Филаккьоне (Италия)
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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