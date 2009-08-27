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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Зенит - Насьональ
Зенит - Насьональ: обзор матча 27 августа 2009
Зенит
27.08.2009, четверг, 20:30
Лига Европы
1 : 1
Первый матч – 3 : 4
Завершен
Насьональ
33'
Ф. Текке
90'
Л. Салино
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Насьональ
+4
Замена
Абду
️️️️
Р. Микаэл
Замена
П. Игнатович
️️️️
С. Хусти
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Салино
Замена
Ж. Томашевич
️️️️
Веллингтон
Желтая карточка
И. Крижанац
Желтая карточка
К. Зырянов
Желтая карточка
Б. Паташак
Замена
И. Крижанац
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
Ф. Лопес
Желтая карточка
Н. Пинту
Замена
А. Розина
️️️️
Ф. Текке
Замена
Н. Пинту
️️️️
Р. Халлиш
ГОЛ! 1:0!
Ф. Текке
12'
Желтая карточка
Р. Микаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
0
Камил Чонтофальски
ВР
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
15
Роман Широков
ПП
33
Фатих Текке
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Насьональ
1
Рафаэль Бракали
ВР
6
Клебер
ЛЗ
5
Рафик Халлиш
ЦЗ
2
Бруно Паташак
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ПЗ
11
Нейц Печник
ЛП
30
Леонардо Салино
ЦП
5
Веллингтон
ЦП
20
Луис Альберто
ПП
16
Рубен Микаэл
ЦФ
2
Жоау Аурелиу
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
Насьональ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
21
Нуну Пинту
ЦЗ
20
Абду
ЦФ
3-4-2
0
Чонтофальски
6
Мейра
6
Ломбертс
22
Анюков
9
Хусти
20
Семшов
18
Зырянов
15
Широков
12
Корниленко
33
Текке
4-4-2
1
Бракали
33
Лопес
5
Халлиш
2
Паташак
6
Клебер
20
Луис Альберто
30
Салино
5
Веллингтон
11
Печник
2
Аурелиу
16
Микаэл
15
Широков
4
Крижанац
4
Крижанац
15
Широков
9
Хусти
29
Игнатович
29
Игнатович
9
Хусти
33
Текке
27
Розина
27
Розина
33
Текке
16
Микаэл
20
Абду
20
Абду
16
Микаэл
5
Веллингтон
5
Томашевич
5
Томашевич
5
Веллингтон
5
Халлиш
21
Нуну Пинту
21
Нуну Пинту
5
Халлиш
Остались в запасе
Зенит
Насьональ
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Зенит - Насьональ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 20:25 (прямая)
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