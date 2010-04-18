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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Палермо
Кальяри - Палермо: обзор матча 18 апреля 2010
Кальяри
18.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
28'
А. Коссу
87'
Жеда
88'
Ф. Микколи
90'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Палермо
ГОЛ! 2:2!
А. Эрнандес
Замена
И. Будан
️️️️
Х. Пасторе
ГОЛ! 2:1!
Ф. Микколи
ГОЛ! 2:0!
Жеда
Желтая карточка
Л. Ариаудо
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Ночерино
Замена
Жеда
️️️️
А. Коссу
Желтая карточка
А. Коссу
Замена
Ф. Микколи
️️️️
Э. Кавани
Желтая карточка
Д. Гоян
Замена
Л. Марцоратти
️️️️
Ф. Писано
Замена
А. Матри
️️️️
Д. Рагацу
ГОЛ! 1:0!
А. Коссу
18'
Желтая карточка
А. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
18
Андреа Парола
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Кальяри
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
6
Симоне Бароне
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
27
Жеда
ЦФ
Палермо
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-3-1-2
22
Маркетти
33
Агостини
13
Астори
15
Ариаудо
24
Писано
18
Парола
27
Дессена
10
Лаццари
7
Коссу
7
Нене
26
Рагацу
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
30
Гоян
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
15
Пасторе
11
Эрнандес
10
Кавани
24
Писано
6
Марцоратти
6
Марцоратти
24
Писано
26
Рагацу
21
Матри
21
Матри
26
Рагацу
7
Коссу
27
Жеда
27
Жеда
7
Коссу
23
Ночерино
16
Бертоло
16
Бертоло
23
Ночерино
10
Кавани
10
Микколи
10
Микколи
10
Кавани
15
Пасторе
19
Будан
19
Будан
15
Пасторе
Остались в запасе
Кальяри
Палермо
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Кристиано Лупателли
ВР
6
Симоне Бароне
ЦП
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
27
Алекс Кальдерони
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Кальяри - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Сант-Элия
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