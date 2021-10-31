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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Рейнджерс
Мазервелл - Рейнджерс: обзор матча 31 октября 2021
Мазервелл
31.10.2021, воскресенье, 15:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 6
Завершен
Рейнджерс
13'
B. Mugabi
43'
Д. Тавернье
45+1'
Ф. Сакала
63'
Ф. Сакала
75'
Г. Камара
86'
Ф. Сакала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Рейнджерс
86'
ГОЛ! 1:5!
Ф. Сакала
Замена
B. Maguire
️️️️
К. Слаттери
82'
82'
Замена
С. Райт
️️️️
Д. Арибо
77'
Замена
Д. Симпсон
️️️️
Л. Балогун
Желтая карточка
B. Mugabi
76'
75'
ГОЛ! 1:4!
Г. Камара
Пас отдал
Д. Тавернье
72'
Замена
К. Руф
️️️️
А. Морелос
Замена
Р. Лами
️️️️
Д. Робертс
72'
Вторая желтая
С. О'Доннелл
67'
Замена
К. ван Веен
️️️️
К. Шилдс
65'
63'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Сакала
Пас отдал
Г. Камара
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Сакала
Пас отдал
Д. Тавернье
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Тавернье
ГОЛ! 1:0!
B. Mugabi
13'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
18
Глен Камара
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Мазервелл
5
Рики Лами
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Скотт Райт
ЛВ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
3-1-5
31
Келли
15
5
О'Хара
2
О'Доннелл
8
Слаттери
29
Шилдс
15
19
16
Госс
11
Робертс
4-4-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
27
Балогун
6
Голдсон
3
Бейсси
37
Эрфилд
18
Арибо
10
Дэвис
18
Камара
10
Сакала
9
Морелос
11
Робертс
5
Лами
5
Лами
11
Робертс
8
Слаттери
22
22
8
Слаттери
29
Шилдс
99
ван Веен
99
ван Веен
29
Шилдс
27
Балогун
6
Симпсон
6
Симпсон
27
Балогун
18
Арибо
11
Райт
11
Райт
18
Арибо
9
Морелос
7
Руф
7
Руф
9
Морелос
Остались в запасе
Мазервелл
Рейнджерс
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Мазервелл - Рейнджерс
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
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