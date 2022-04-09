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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Остенде
Эйпен - Остенде: обзор матча 09 апреля 2022
Эйпен
09.04.2022, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Остенде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остенде
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
17
Dario Oger
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Конан Н'Дри
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
3-3-5
12
Агбаду
32
29
26
8
Джегго
24
Деом
15
Магне
30
14
Превляк
7
Нуху
35
Ламберт
3-1-5
3
Урогиде
27
Капон
3
Данкан
26
Косьелло
68
Эмброуз
5
25
Бацнер
10
Альбанезе
7
Сакамото
Остались в запасе
Эйпен
Остенде
33
Абдул Нурудин
ВР
17
Dario Oger
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Конан Н'Дри
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ВР
17
Dario Oger
ЦП
20
Tyreek Magee
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
45
Яннис Константелиас
АП
11
Конан Н'Дри
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
10
Кенни Роша
ЦП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
7
Инди Бонен
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Эйпен - Остенде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Кервегстадион
Новости команд
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Эйпен
Остенде
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
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2024.06.18 16:50
21
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2023.08.10 20:32
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2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
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2019.11.27 21:12
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2019.11.27 13:29
1
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