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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Сент-Труйден
Остенде - Сент-Труйден: обзор матча 26 февраля 2022
Остенде
26.02.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остенде - Сент-Труйден
Замена
Н. Бацнер
️️️️
К. Роша
88'
Замена
А. Альбанезе
️️️️
Д. Атанга
86'
Замена
Т. Ндика Матам
️️️️
М. Гейе
75'
74'
Желтая карточка
В. Янссенс
71'
Замена
Р. Райц
️️️️
C. Durkin
Желтая карточка
М. Гейе
63'
58'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
58'
Замена
С. Кагава
️️️️
К. Брюлс
58'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Хаяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
37
Кьел Шерпен
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
10
Кенни Роша
ЦП
29
Махтар Гейе
ЦФ
7
Тацухиро Сакамото
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Сент-Труйден
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
85
Арно Дони
ЦП
91
Даичи Хаяси
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остенде
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
10
Алессандро Альбанезе
ЦФ
Сент-Труйден
21
Рокко Райц
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
10
Синдзи Кагава
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
3-2-5
37
Шерпен
3
Урогиде
27
Капон
15
Фортеш
8
Макгихан
10
Роша
7
Сакамото
5
17
Атанга
0
29
Гейе
3-1-1-5
14
Хасиока
4
Бауэр
2
Аль-Дахил
8
Конате
85
Дони
1
Шмидт
18
Хара
8
22
Брюлс
5
Тейшейра
29
Гейе
16
Ндика Матам
16
Ндика Матам
29
Гейе
10
Роша
25
Бацнер
25
Бацнер
10
Роша
17
Атанга
10
Альбанезе
10
Альбанезе
17
Атанга
8
21
Райц
21
Райц
8
91
Хаяси
99
Клаусс
99
Клаусс
91
Хаяси
22
Брюлс
10
Кагава
10
Кагава
22
Брюлс
Остались в запасе
Остенде
Сент-Труйден
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Остались в запасе
35
Wim Vanmarsenille
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Остенде - Сент-Труйден
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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