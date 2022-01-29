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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Остенде
Серкль Брюгге - Остенде: обзор матча 29 января 2022
Серкль Брюгге
29.01.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Остенде
76'
M. D'Arpino
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Остенде
83'
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Ндика Матам
83'
Замена
В. Косьелло
️️️️
M. D'Arpino
82'
Замена
Б. Капон
️️️️
Р. Д'Хез
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ш. Ванхутте
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
M. D'Arpino
71'
Замена
M. Kvasina
️️️️
Н. Бацнер
50'
Желтая карточка
З. Медли
Замена
К. Данке
️️️️
О. Деман
46'
34'
Желтая карточка
M. D'Arpino
Желтая карточка
Витиньо
31'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Декостер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
8
Робб Декостер
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
7
Робби Д'Хез
ЦП
28
Гийом Хуберт
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Серкль Брюгге
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
27
Marko Kvasina
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
2-3-1-5
5
Попович
13
Мянго
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
39
Матондо
2
Даланд
1
Дидийон
2
Деман
34
Ванхутте
8
Декостер
2-2-5
4
Медли
3
Данкан
8
Макгихан
7
Д'Хез
68
Эмброуз
5
3
Танге
25
Бацнер
0
8
Декостер
2
Витиньо
2
Витиньо
8
Декостер
34
Ванхутте
35
Ганвула
35
Ганвула
34
Ванхутте
2
Деман
9
Данке
9
Данке
2
Деман
7
Д'Хез
27
Капон
27
Капон
7
Д'Хез
0
26
Косьелло
26
Косьелло
0
25
Бацнер
27
27
25
Бацнер
16
Ндика Матам
17
Атанга
17
Атанга
16
Ндика Матам
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Остенде
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
6
F. Kanoute
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
6
F. Kanoute
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Серкль Брюгге - Остенде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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