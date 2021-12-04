Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Эйпен
Остенде - Эйпен: обзор матча 04 декабря 2021
Остенде
04.12.2021, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Эйпен
74'
М. Гейе
81'
Н. Бацнер
14'
С. Превляк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Эйпен
Желтая карточка
А. Амаде
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
С. Питерс
Замена
Д. Атанга
️️️️
Т. Эмброуз
87'
83'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Э. Кайембе
ГОЛ! 2:1!
Н. Бацнер
Пас отдал
Т. Эмброуз
81'
75'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
С. Превляк
ГОЛ! 1:1!
М. Гейе
Пас отдал
Т. Ндика Матам
74'
Замена
Р. Д'Хез
️️️️
К. Роша
70'
66'
Замена
Ж. Деом
️️️️
К. Эмбало
66'
Замена
Э. Агбаду
️️️️
A. Beck
46'
Замена
И. Нуху
️️️️
С. Кейта
Замена
А. Амаде
️️️️
F. Jakel
46'
35'
Желтая карточка
J. Cools
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Превляк
Пас отдал
С. Питерс
Замена
Н. Бацнер
️️️️
В. Косьелло
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Эйпен
32
Andreas Beck
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
26
Jens Cools
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Карлос Эмбало
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остенде
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
7
Робби Д'Хез
ЦП
25
Ник Бацнер
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
7
Исаак Нуху
ЦФ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
3-1-5
27
Капон
15
Фортеш
4
Медли
26
Косьелло
68
Эмброуз
16
Ндика Матам
0
10
Роша
29
Гейе
2-3-5
32
5
Амат
27
Кейта
39
Кайембе
26
8
Питерс
30
19
Эри
35
Ламберт
7
Эмбало
5
14
Амаде
14
Амаде
5
10
Роша
7
Д'Хез
7
Д'Хез
10
Роша
26
Косьелло
25
Бацнер
25
Бацнер
26
Косьелло
68
Эмброуз
17
Атанга
17
Атанга
68
Эмброуз
32
12
Агбаду
12
Агбаду
32
7
Эмбало
24
Деом
24
Деом
7
Эмбало
27
Кейта
7
Нуху
7
Нуху
27
Кейта
39
Кайембе
11
Н'Дри
11
Н'Дри
39
Кайембе
14
Превляк
7
Нгой
7
Нгой
14
Превляк
Остались в запасе
Остенде
Эйпен
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
33
Абдул Нурудин
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
91
Richmond Badu
ВР
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
Остались в запасе
33
Абдул Нурудин
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Остенде - Эйпен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
Новости команд
Все
Остенде
Эйпен
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу
2024.06.18 18:08
Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко
2024.06.18 16:50
21
«Челси» отдал в аренду вратаря сборной США
2023.08.10 20:32
Бельгийский «Эйпен» подписал российского защитника из Симферополя
2023.02.01 09:38
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
2021.12.23 01:33
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+