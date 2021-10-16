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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Остенде - Серкль Брюгге
Остенде - Серкль Брюгге: обзор матча 16 октября 2021
Остенде
16.10.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
75'
М. Гейе
90+1'
А. Амаде
66'
Т. Сомерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остенде - Серкль Брюгге
ГОЛ! 2:1!
А. Амаде
90'
+1
Замена
E. Patoulidis
️️️️
Т. Ндика Матам
86'
82'
Замена
Р. Матондо
️️️️
А. Мильян
81'
Замена
В. Рубио
️️️️
Л. Лопеш
Замена
M. Kvasina
️️️️
Т. Эмброуз
79'
Замена
В. Косьелло
️️️️
Н. Бацнер
79'
76'
Замена
Р. Декостер
️️️️
Витиньо
76'
Замена
О. Деман
️️️️
Т. Сомерс
ГОЛ! 1:1!
М. Гейе
Пас отдал
M. D'Arpino
75'
66'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сомерс
Пас отдал
А. Мильян
63'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Ш. Ванхутте
Замена
А. Танге
️️️️
К. Роша
46'
Желтая карточка
Т. Эмброуз
35'
30'
Желтая карточка
Т. Сомерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
25
Ник Бацнер
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Серкль Брюгге
22
Alexander Corryn
ЦЗ
22
Леонарду Лопеш
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
3
Эдгарас Уткус
ЦП
24
Тибо Сомерс
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
43
David Sousa
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остенде
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
3
Антон Танге
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Оливье Деман
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
2-1-5
27
Капон
15
Фортеш
14
Амаде
0
29
Гейе
68
Эмброуз
10
Роша
25
Бацнер
1-3-5
22
22
Лопеш
28
ван дер Брюгген
3
Уткус
34
Ванхутте
1
Дидийон
43
2
Даланд
2
Витиньо
25
Бацнер
26
Косьелло
26
Косьелло
25
Бацнер
16
Ндика Матам
7
7
16
Ндика Матам
68
Эмброуз
27
27
68
Эмброуз
10
Роша
3
Танге
3
Танге
10
Роша
9
Мильян
39
Матондо
39
Матондо
9
Мильян
34
Ванхутте
10
Хотич
10
Хотич
34
Ванхутте
22
Лопеш
20
Рубио
20
Рубио
22
Лопеш
24
Сомерс
2
Деман
2
Деман
24
Сомерс
2
Витиньо
8
Декостер
8
Декостер
2
Витиньо
Остались в запасе
Остенде
Серкль Брюгге
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Зиб Вайлин
ЦЗ
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
5
Борис Попович
ЦЗ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Остенде - Серкль Брюгге
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Альбертпаркстадион
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