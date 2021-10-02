Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Остенде
Сент-Труйден - Остенде: обзор матча 02 октября 2021
Сент-Труйден
02.10.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Остенде
52'
Т. Хара
56'
М. Гейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Остенде
72'
Замена
E. Patoulidis
️️️️
Н. Бацнер
72'
Замена
M. Kvasina
️️️️
Т. Эмброуз
Замена
К. Брюлс
️️️️
S. De Ridder
60'
Замена
Р. Райц
️️️️
C. Durkin
60'
56'
ГОЛ! 1:1!
М. Гейе
ГОЛ! 1:0!
Т. Хара
52'
Желтая карточка
C. Durkin
21'
Желтая карточка
Л. Кэкачей
17'
11'
Желтая карточка
F. Jakel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
8
Мори Конате
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
40
Yuma Suzuki
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остенде
27
Брехт Капон
ЦЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
14
Альфонс Амаде
ОП
25
Ник Бацнер
ЦФ
29
Махтар Гейе
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
10
Кенни Роша
ЦФ
0
M. D'Arpino
ЦФ
16
Тео Ндика Матам
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
28
Гийом Хуберт
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Сент-Труйден
21
Рокко Райц
ЦП
11
Абубакари Койта
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
Остенде
26
Венсан Косьелло
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
27
Marko Kvasina
ЦФ
7
Evangelos Patoulidis
ЦФ
3-5
4
Бауэр
37
Ляйстнер
14
Хасиока
8
Конате
1
Шмидт
40
18
Хара
8
2-1-5
27
Капон
4
Медли
14
Амаде
10
Роша
28
Хуберт
5
16
Ндика Матам
0
8
21
Райц
21
Райц
8
16
22
Брюлс
22
Брюлс
16
68
Эмброуз
27
27
68
Эмброуз
25
Бацнер
7
7
25
Бацнер
Остались в запасе
Сент-Труйден
Остенде
11
Абубакари Койта
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
26
Венсан Косьелло
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Остались в запасе
11
Абубакари Койта
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
Остались в запасе
26
Венсан Косьелло
ЦП
94
Jordy Schelfhout
ЦФ
17
Давид Атанга
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Ив Вандерхаге
Статистика матча Сент-Труйден - Остенде
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Гент
1 : 2
23.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Остенде
0 : 4
15.04.2023
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Сент-Труйден
5 : 0
09.04.2023
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Остенде
1 : 3
01.04.2023
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Остенде
1 : 2
18.03.2023
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Штайен
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Остенде
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Японский вратарь отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
2023.08.08 15:17
1
«Крылья Советов» не получили деньги от бельгийского клуба за аренду Барача
2023.03.22 11:31
2
«Крылья Советов» отдали в аренду бельгийскому клубу защитника Барача
2023.02.02 09:48
1
Тренера «Остенде» Ингебригтсена уволили во время матча при счете 0:3. Через несколько минут его назначили в АПОЭЛ
2019.12.28 00:15
1
Ломбертс: «Летом завершу карьеру. Возможно, останусь в футболе»
2019.11.27 21:12
Sport24: Ломбертс близок к завершению карьеры
2019.11.27 13:29
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+