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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Лестер
Арсенал - Лестер: обзор матча 13 марта 2022
Арсенал
13.03.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Лестер
11'
Т. Парти
59'
А. Ляказетт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Лестер
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
88'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Б. Сака
85'
80'
Желтая карточка
П. Дака
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Г. Мартинелли
78'
74'
Замена
П. Дака
️️️️
К. Ихеначо
61'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
61'
Замена
Д. Джастин
️️️️
Р. Перейра
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ляказетт
59'
58'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
30'
Желтая карточка
К. Ихеначо
ГОЛ! 1:0!
Т. Парти
Пас отдал
Г. Мартинелли
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
21
Соареш
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
4-1-3-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
12
Амарти
2
Сеюнджу
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
11
Олбрайтон
6
Менди
11
Барнс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Сака
19
Пепе
19
Пепе
7
Сака
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
21
Перейра
24
Джастин
24
Джастин
21
Перейра
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
17
Ихеначо
27
Дака
27
Дака
17
Ихеначо
Остались в запасе
Арсенал
Лестер
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Элдин Якупович
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Лестер
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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