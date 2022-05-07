Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Химки
Зенит - Химки: обзор матча 07 мая 2022
Зенит
07.05.2022, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Химки
13'
И. Сергеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зенит - Химки
80'
Замена
М. Жумабеков
️️️️
А. Руденко
73'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Б. Магомедов
Замена
А. Ерохин
️️️️
Ю. Алберто
72'
Замена
А. Дзюба
️️️️
И. Сергеев
70'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Вендел
61'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Малком
61'
Замена
А. Адамов
️️️️
Д. Сантос
61'
46'
Замена
А. Лоуренс
️️️️
Н. Главчич
46'
Замена
А. Юран
️️️️
И. Садыгов
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
Пас отдал
Ю. Алберто
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
71
Даниил Одоевский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Юри Алберто
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
44
Илья Кухарчук
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
97
Бутта Магомедов
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Химки
54
Егор Генералов
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
25
Артем Юран
ПЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
4-1-1-2-2
71
Одоевский
3
Дуглас Сантос
3
Круговой
28
Алип
11
Сутормин
5
Барриос
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
33
Сергеев
9
Алберто
3-2-2-2-1
22
Лантратов
20
Волков
15
Тихий
88
Григалава
44
Кухарчук
30
Идову
35
Главчич
88
Глушаков
97
Магомедов
19
Руденко
7
Садыгов
3
Дуглас Сантос
95
Адамов
95
Адамов
3
Дуглас Сантос
8
Вендел
21
Оздоев
21
Оздоев
8
Вендел
9
Алберто
21
Ерохин
21
Ерохин
9
Алберто
10
Малком
77
Мостовой
77
Мостовой
10
Малком
33
Сергеев
22
Дзюба
22
Дзюба
33
Сергеев
19
Руденко
10
Жумабеков
10
Жумабеков
19
Руденко
97
Магомедов
18
Жирков
18
Жирков
97
Магомедов
7
Садыгов
25
Юран
25
Юран
7
Садыгов
35
Главчич
6
Лоуренс
6
Лоуренс
35
Главчич
Остались в запасе
Зенит
Химки
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
54
Егор Генералов
ВР
Остались в запасе
1
Давид Бязров
ВР
31
Михаил Кизеев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
Остались в запасе
54
Егор Генералов
ВР
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Химки
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Зенит
Химки
Вендел прокомментировал первый за 7 месяцев гол в составе «Зенита»
00:12
1
Булатов – футболистам «Крыльев»: «Если «Зенит» нас боится, значит, вы играли хорошо»
Вчера, 23:40
1
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Крыльями»
Вчера, 22:22
3
Кубок России. «Зенит» обыграл «Крылья» (1:0), победив во всех матчах группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 21:30
18
Вендел забил шикарный гол «Крыльям», отличившись за «Зенит» впервые за 7 месяцев
Вчера, 20:26
8
Вендел прокомментировал первый за 7 месяцев гол в составе «Зенита»
00:12
1
Булатов – футболистам «Крыльев»: «Если «Зенит» нас боится, значит, вы играли хорошо»
Вчера, 23:40
1
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Крыльями»
Вчера, 22:22
3
Кубок России. «Зенит» обыграл «Крылья» (1:0), победив во всех матчах группового этапа Пути РПЛ
Вчера, 21:30
18
Вендел забил шикарный гол «Крыльям», отличившись за «Зенит» впервые за 7 месяцев
Вчера, 20:26
8
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+