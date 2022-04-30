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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Урал
Динамо - Урал: обзор матча 30 апреля 2022
Динамо
30.04.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 27 тур
2 : 3
Завершен
Урал
7'
А. Захарян
80'
К. Н'Жи
28'
Э. Бикфалви
31'
Д. Мишкич
67'
Э. Бикфалви
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Урал
90'
+1
Желтая карточка
Э. Бикфалви
87'
Замена
А. Юшин
️️️️
В. Подберезкин
Желтая карточка
Д. Скопинцев
81'
81'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Ю. Железнов
ГОЛ! 2:3!
К. Н'Жи
Пас отдал
Ф. Бальбуэна
80'
76'
Желтая карточка
Р. Августиняк
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Н. Моро
76'
67'
ГОЛ! 1:3!
Э. Бикфалви
Пас отдал
О. Шатов
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Смолов
62'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
Д. Макаров
55'
31'
ГОЛ! 1:2!
Д. Мишкич
Пас отдал
Ю. Железнов
28'
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Л. Гогличидзе
ГОЛ! 1:0!
А. Захарян
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Шунин
7
Скопинцев
4
Евгеньев
2
Бальбуэна
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
17
Шиманьски
23
Захарян
77
Макаров
90
Смолов
4-1-3-2
1
Помазун
5
Егорычев
93
Герасимов
63
Кузьмичев
3
Гогличидзе
8
Августиняк
33
Мишкич
27
Шатов
92
Подберезкин
10
Бикфалви
14
Железнов
90
Смолов
27
Грулев
27
Грулев
90
Смолов
6
Моро
9
Н'Жи
9
Н'Жи
6
Моро
77
Макаров
70
Тюкавин
70
Тюкавин
77
Макаров
14
Железнов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
92
Подберезкин
7
Юшин
7
Юшин
92
Подберезкин
Остались в запасе
Динамо
Урал
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
50
Александр Кутицкий
ОП
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
9
Георгий Сулаквелидзе
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Динамо - Урал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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