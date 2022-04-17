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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Локомотив
Сочи - Локомотив: обзор матча 17 апреля 2022
Сочи
17.04.2022, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
11'
Т. Маргасов
43'
Родригао
36'
В. Изидор (П)
49'
В. Изидор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Локомотив
Желтая карточка
Т. Маргасов
90'
+1
84'
Замена
М. Петров
️️️️
Д. Керк
83'
Замена
Д. Куликов
️️️️
К. Марадишвили
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
83'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
М. Кассьерра
83'
76'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
А. Бека-Бека
70'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
В. Изидор
Замена
С. Терехов
️️️️
В. Ангбан
63'
60'
Красная карточка
Я. Кухта
Красная карточка
Родригао
60'
49'
ГОЛ! 2:2!
В. Изидор
Пас отдал
М. Рыбус
ГОЛ! 2:1!
Родригао
Пас отдал
К. Нобоа
43'
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Изидор
ГОЛ! 1:0!
Т. Маргасов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
6
Алексис Бека-Бека
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Заур Хапов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
73
Максим Петров
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
3-3-3-1
35
Джанаев
16
Дркушич
5
Родригао
27
Прохин
17
Макарчук
15
Цаллагов
34
Маргасов
16
Нобоа
7
Ангбан
4
Юсупов
9
Кассьерра
4-1-2-1-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
23
Мампасси
4
Едвай
31
Рыбус
93
Карпукас
22
Марадишвили
6
Бека-Бека
9
Керк
18
Изидор
7
Кухта
7
Ангбан
32
Терехов
32
Терехов
7
Ангбан
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
9
Кассьерра
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
9
Кассьерра
6
Бека-Бека
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
6
Бека-Бека
22
Марадишвили
25
Куликов
25
Куликов
22
Марадишвили
9
Керк
73
Петров
73
Петров
9
Керк
18
Изидор
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
18
Изидор
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
Главный тренер
Заур Хапов
Остались в запасе
16
Денис Адамов
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
16
Андрей Савин
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Заур Хапов
Статистика матча Сочи - Локомотив
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев
Резервный судья:
Юнус Кошко
Инспектор:
Игорь Синер
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
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