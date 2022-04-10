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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Сочи
Уфа - Сочи: обзор матча 10 апреля 2022
Уфа
10.04.2022, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 2
Завершен
Сочи
81'
Г. Агаларов (П)
11'
М. Кассьерра
51'
А. Юсупов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Сочи
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Г. Агаларов
81'
Замена
А. Голубев
️️️️
Д. Кабутов
76'
73'
Замена
Т. Маргасов
️️️️
К. Заика
Замена
А. Саплинов
️️️️
Д. Ортис
73'
Желтая карточка
Э. Касинтура
72'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
А. Никитин
58'
Замена
В. Камилов
️️️️
О. Иванов
58'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
В. Кротов
58'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Юсупов
47'
Замена
Д. Прохин
️️️️
В. Дркушич
46'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Г. Мелкадзе
40'
Желтая карточка
В. Дркушич
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Кассьерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
55
Александр Саплинов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-3-1-1-2
31
Беленов
44
Журавлев
4
Никитин
15
Плиев
5
Йокич
6
Фищенко
70
Кабутов
19
Иванов
57
Кротов
25
Агаларов
70
Ортис
3-3-2-2
35
Джанаев
16
Дркушич
5
Родригао
20
Юрганов
27
Заика
15
Цаллагов
17
Макарчук
4
Юсупов
16
Нобоа
9
Кассьерра
77
Мелкадзе
70
Кабутов
50
Голубев
50
Голубев
70
Кабутов
57
Кротов
99
Емельянов
99
Емельянов
57
Кротов
19
Иванов
18
Камилов
18
Камилов
19
Иванов
70
Ортис
55
Саплинов
55
Саплинов
70
Ортис
4
Никитин
17
Касинтура
17
Касинтура
4
Никитин
16
Дркушич
27
Прохин
27
Прохин
16
Дркушич
27
Заика
34
Маргасов
34
Маргасов
27
Заика
77
Мелкадзе
18
Бурмистров
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
Остались в запасе
Уфа
Сочи
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Уфа - Сочи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Помощники судьи:
Михаил Иванов
Игорь Князев
Дополнительные помощники:
VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Игорь Демешко; AVAR-2 – Сергей Иванов
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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