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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Спартак
Нижний Новгород - Спартак: обзор матча 19 марта 2022
Нижний Новгород
19.03.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Спартак
74'
И. Юлдошев
72'
К. Мартинс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Спартак
Желтая карточка
А. Нигматуллин
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Игнатов
Желтая карточка
К. Кравцов
88'
87'
Замена
А. Соболев
️️️️
Р. Литвинов
Замена
В. Александров
️️️️
Д. Стоцкий
86'
83'
Желтая карточка
К. Мартинс
Желтая карточка
Д. Стоцкий
75'
ГОЛ! 1:1!
И. Юлдошев
74'
72'
ГОЛ! 0:1!
К. Мартинс
Пас отдал
Ш. Николсон
Замена
И. Горбунов
️️️️
Т. Сулейманов
71'
Травма
Т. Сулейманов
68'
65'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Р. Зобнин
65'
Замена
М. Игнатов
️️️️
З. Бакаев
Замена
А. Кечкеш
️️️️
Н. Каккоев
62'
Желтая карточка
Т. Сулейманов
56'
46'
Замена
В. Мозес
️️️️
Айртон
Желтая карточка
Р. Эннин
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Кирилл Кравцов
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
17
Ричи Эннин
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
2
Виктор Александров
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
Спартак
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
18
Наиль Умяров
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Нигматуллин
6
Юлдошев
24
Гоцук
5
Масоэро
89
Стоцкий
22
Каккоев
5
Кравцов
78
Калинский
73
Шарипов
17
Эннин
99
Сулейманов
3-3-1-2-1
57
Селихов
14
Джикия
2
Жиго
68
Литвинов
26
Хлусевич
35
Мартинс
6
Айртон
47
Зобнин
77
Бакаев
10
Промес
11
Николсон
99
Сулейманов
17
Горбунов
17
Горбунов
99
Сулейманов
89
Стоцкий
2
Александров
2
Александров
89
Стоцкий
22
Каккоев
5
Кечкеш
5
Кечкеш
22
Каккоев
47
Зобнин
18
Умяров
18
Умяров
47
Зобнин
77
Бакаев
8
Игнатов
8
Игнатов
77
Бакаев
6
Айртон
11
Мозес
11
Мозес
6
Айртон
68
Литвинов
7
Соболев
7
Соболев
68
Литвинов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Спартак
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
7
Милсон
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
7
Милсон
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
Остались в запасе
71
Илья Свинов
ВР
98
Александр Максименко
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александр Кержаков
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Нижний Новгород - Спартак
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Евгений Буланов
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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