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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Нижний Новгород
Уфа - Нижний Новгород: обзор матча 12 марта 2022
Уфа
12.03.2022, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Нижний Новгород
Вторая желтая
Д. Кабутов
90'
+7
85'
Замена
А. Шарипов
️️️️
И. Горбунов
Желтая карточка
Ю. Журавлев
82'
80'
Замена
Милсон
️️️️
И. Берковский
Замена
О. Урунов
️️️️
В. Кротов
70'
67'
Желтая карточка
К. Кравцов
Желтая карточка
Д. Кабутов
67'
64'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Р. Эннин
Замена
Д. Ортис
️️️️
Ф. Мрзляк
61'
46'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Л. Ольден Ларсен
Замена
Д. Кабутов
️️️️
Э. Касинтура
46'
Желтая карточка
Т. Родригеш
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
24
Филип Мрзляк
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
20
Тиагу Родригеш
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
6
Иброхимхалил Юлдошев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Лукас Масоэро
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Илья Берковский
АП
17
Ричи Эннин
ПВ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Остон Урунов
АП
70
Дилан Ортис
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
7
Милсон
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
73
Альберт Шарипов
ЦП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
4-2-3-1
31
Беленов
5
Йокич
4
Никитин
15
Плиев
44
Журавлев
6
Фищенко
24
Мрзляк
57
Кротов
20
Родригеш
17
Касинтура
25
Агаларов
4-2-1-3
25
Нигматуллин
89
Стоцкий
24
Гоцук
5
Масоэро
6
Юлдошев
5
Кравцов
22
Каккоев
78
Калинский
7
Ларсен
17
Берковский
17
Эннин
17
Касинтура
70
Кабутов
70
Кабутов
17
Касинтура
57
Кротов
11
Урунов
11
Урунов
57
Кротов
24
Мрзляк
70
Ортис
70
Ортис
24
Мрзляк
7
Ларсен
17
Горбунов
17
Горбунов
7
Ларсен
Горбунов
73
Шарипов
73
Шарипов
Горбунов
17
Берковский
7
Милсон
7
Милсон
17
Берковский
17
Эннин
99
Сулейманов
99
Сулейманов
17
Эннин
Остались в запасе
Уфа
Нижний Новгород
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Александр Кержаков
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
3
Неманья Милетич
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
Остались в запасе
31
Артур Анисимов
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
31
Денис Ткачук
ЛВ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Александр Кержаков
Статистика матча Уфа - Нижний Новгород
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Адлан Хатуев
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Лунев
Резервный судья:
Сергей Куликов
Инспектор:
Фейзудин Эрзиманов
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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