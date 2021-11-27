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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Сочи
Урал - Сочи: обзор матча 27 ноября 2021
Урал
27.11.2021, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 1
Завершен
Сочи
34'
Р. Августиняк
68'
К. Нобоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Сочи
90'
+3
Замена
М. Дуганджич
️️️️
М. Кассьерра
86'
Замена
Э. Маммана
️️️️
С. Терехов
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Р. Гаджимурадов
75'
74'
Вторая желтая
М. Барач
68'
ГОЛ! 1:1!
К. Нобоа
Пас отдал
Жоаозиньо
68'
Замена
В. Ангбан
️️️️
Н. Бурмистров
62'
Желтая карточка
М. Барач
47'
Желтая карточка
М. Кассьерра
46'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Д. Воробьев
43'
Желтая карточка
С. Терехов
ГОЛ! 1:0!
Р. Августиняк
Пас отдал
Э. Бикфалви
34'
Желтая карточка
Э. Бикфалви
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
3-3-2-2
1
Помазун
95
Адамов
93
Герасимов
63
Кузьмичев
3
Гогличидзе
8
Августиняк
15
Кулаков
5
Егорычев
23
Гагнидзе
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
3-3-1-1-2
16
Адамов
44
Барач
27
Прохин
5
Родригао
34
Маргасов
15
Цаллагов
32
Терехов
16
Нобоа
18
Бурмистров
10
Воробьев
9
Кассьерра
10
Гаджимурадов
14
Железнов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
32
Терехов
2
Маммана
2
Маммана
32
Терехов
10
Воробьев
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
10
Воробьев
18
Бурмистров
7
Ангбан
7
Ангбан
18
Бурмистров
9
Кассьерра
45
Дуганджич
45
Дуганджич
9
Кассьерра
Остались в запасе
Урал
Сочи
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Ярослав Годзюр
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
71
Ивелин Попов
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Урал - Сочи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Дмитрий Жвакин
Роман Милюченко
Дополнительные помощники:
VAR - Иван Сиденков AVAR - Антон Кобзев
Резервный судья:
Дмитрий Стрельцов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Екатеринбург Арена
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