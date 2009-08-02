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Расписание матчей
Арсенал - Рейнджерс
Арсенал - Рейнджерс: обзор матча 02 августа 2009
Арсенал
02.08.2009, воскресенье, 19:15
Товарищеский турнир. Emirates Cup, Финал
3 : 0
Завершен
Рейнджерс
4'
Д. Уилшир
13'
Эдуардо
75'
Д. Уилшир
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Рейнджерс
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ! 3:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
А. Рэмзи
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Мерида
Замена
С. Уотт
️️️️
А. Аршавин
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Эдуардо
Желтая карточка
Л. МакКаллох
Замена
К. Миллер
️️️️
Д. Бисли
Замена
Л. МакКаллох
️️️️
К. Лафферти
Замена
Н. Ново
️️️️
К. Томсон
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Галлас
Замена
Н. Денилсон
️️️️
Г. Клиши
ГОЛ! 2:0!
Эдуардо
Пас отдал
Ф. Мерида
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилшир
Пас отдал
А. Аршавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
3
Дэвид Уэйр
ЦЗ
5
Саша Папач
ЦЗ
22
Кевин Томсон
ЦП
4
Педру Мендеш
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
9
Кайл Лафферти
ЦФ
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Арсенал
2
Арман Траоре
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Санчес Уотт
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Рейнджерс
16
Грэм Смит
ВР
1
Нил Александер
ВР
6
Ли МакКаллох
ЦП
10
Начо Ново
ПВ
9
Крис Бойд
ЦФ
9
Кенни Миллер
ЦФ
4-4-1-1
1
Альмуния
3
Клиши
16
Сильвестр
36
Галлас
27
Эбуэ
10
Уилшир
8
Сонг
4
Фабрегас
8
Мерида
28
Аршавин
9
Эдуардо
3-4-2
1
МакГрегор
3
Уиттакер
3
Уэйр
5
Папач
4
Мендеш
10
Дэвис
7
Бисли
22
Томсон
14
Нейсмит
9
Лафферти
36
Галлас
2
Траоре
2
Траоре
36
Галлас
8
Мерида
21
Рэмзи
21
Рэмзи
8
Мерида
3
Клиши
15
Денилсон
15
Денилсон
3
Клиши
4
Фабрегас
10
Росицки
10
Росицки
4
Фабрегас
28
Аршавин
7
Уотт
7
Уотт
28
Аршавин
9
Эдуардо
32
Бендтнер
32
Бендтнер
9
Эдуардо
9
Лафферти
6
МакКаллох
6
МакКаллох
9
Лафферти
22
Томсон
10
Ново
10
Ново
22
Томсон
7
Бисли
9
Миллер
9
Миллер
7
Бисли
Остались в запасе
Арсенал
Рейнджерс
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
16
Грэм Смит
ВР
1
Нил Александер
ВР
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Уолтер Смит
Остались в запасе
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Остались в запасе
16
Грэм Смит
ВР
1
Нил Александер
ВР
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Уолтер Смит
Статистика матча Арсенал - Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
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Лига чемпионов, Общий этап
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1 : 2
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Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
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1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Рейнджерс
0 : 0
10.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
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