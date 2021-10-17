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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Вайле
Брондбю - Вайле: обзор матча 17 октября 2021
Брондбю
17.10.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Вайле
31'
А. Брус
82'
М. Уре
85'
К. Каппис
26'
А. Соуза (П)
57'
Л. Энгель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Вайле
Желтая карточка
А. Слимане
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
А. Соуза
90'
Вторая желтая
Ж. Опоку
ГОЛ! 3:2!
К. Каппис
Пас отдал
А. Павлович
85'
84'
Замена
K. Custovic
️️️️
J. Schoop
ГОЛ! 2:2!
М. Уре
Пас отдал
Б. Риверос
82'
Замена
Б. Риверос
️️️️
А. Брус
81'
Замена
Я. Сингх
️️️️
С. Хедлунд
81'
Замена
М. Френдруп
️️️️
Й. Радошевич
81'
72'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
А. Понсе
70'
Замена
Херон
️️️️
Л. Энгель
67'
Желтая карточка
Ж. Опоку
Замена
А. Павлович
️️️️
М. Дивкович
63'
Замена
К. Каппис
️️️️
С. Ростед
63'
57'
ГОЛ! 1:2!
Л. Энгель
Пас отдал
Т. Мельгор
33'
Желтая карточка
М. Джеймс
ГОЛ! 1:1!
А. Брус
Пас отдал
С. Хедлунд
31'
26'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Соуза
Желтая карточка
С. Ростед
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
20
Jacob Schoop
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
10
Аллан Соуза
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
20
Денис Колингер
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Брондбю
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
31
Ягвир Сингх
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Вайле
30
Александер Брунст
ЦФ
4
Херон
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
3-2-2-3
30
Миккельсен
24
Ростед
5
Тшиемб
2
Максе
5
Брус
14
Менса
5
Радошевич
20
Слимане
17
Уре
15
Хедлунд
24
Дивкович
1-2-5
1
Грютебуст
7
Драмме
4
Джеймс
10
Ханссон
4
Энгель
14
Мельгор
20
Колингер
3
Опоку
10
Соуза
5
Брус
15
Риверос
15
Риверос
5
Брус
24
Ростед
12
Каппис
12
Каппис
24
Ростед
5
Радошевич
25
Френдруп
25
Френдруп
5
Радошевич
15
Хедлунд
31
Сингх
31
Сингх
15
Хедлунд
24
Дивкович
20
Павлович
20
Павлович
24
Дивкович
4
Энгель
4
Херон
4
Херон
4
Энгель
20
4
4
20
9
Понсе
19
Джорджевич
19
Джорджевич
9
Понсе
Остались в запасе
Брондбю
Вайле
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
30
Александер Брунст
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Остались в запасе
1
Джонатан Аэгидиус
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Брондбю - Вайле
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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