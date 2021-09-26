Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Силькеборг
Вайле - Силькеборг: обзор матча 26 сентября 2021
Вайле
26.09.2021, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, 10 тур
2 : 4
Завершен
Силькеборг
14'
D. Emmanouilidis
33'
Л. Энгель
26'
С. Йоргенсен
30'
С. Йоргенсен
36'
Н. Хелениус (П)
77'
Н. Валлис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Силькеборг
Желтая карточка
А. Соуза
90'
87'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Н. Хелениус
Замена
K. Custovic
️️️️
Ж. Опоку
83'
Желтая карточка
Т. Мельгор
80'
77'
ГОЛ! 2:4!
Н. Валлис
Пас отдал
А. Клинге
Желтая карточка
С. Эзатолахи
74'
Замена
️️️️
Л. Энгель
72'
71'
Замена
А. Клинге
️️️️
С. Йоргенсен
Замена
K. Yamga
️️️️
D. Emmanouilidis
58'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
H. Hollsberg
58'
Замена
J. Schoop
️️️️
А. Понсе
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Н. Хелениус
ГОЛ! 2:2!
Л. Энгель
Пас отдал
А. Понсе
33'
33'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
А. Калисир
30'
ГОЛ! 1:2!
С. Йоргенсен
Пас отдал
Р. Карстенсен
26'
ГОЛ! 1:1!
С. Йоргенсен
ГОЛ! 1:0!
D. Emmanouilidis
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
1
Стен Грютебуст
ВР
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
17
D. Emmanouilidis
ЦП
10
Аллан Соуза
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
3
Жером Опоку
ЦФ
0
H. Hollsberg
ЦФ
4
Лукас Энгель
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
26
Андре Калисир
ЦЗ
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
9
Никлас Хелениус
ЦФ
22
Андреас Оггесен
ЦФ
15
Gustav Dahl
ЦФ
3
Тобиас Сальквист
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Вайле
0
K. Yamga
ЦП
30
Александер Брунст
ЦФ
6
Саид Эзатолахи
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
4
Kevin Custovic
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Силькеборг
3
Жоэль Феликс
ЦЗ
16
Stan van Bladeren
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
19
Андерс Клинге
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
1-1-2-5
1
Грютебуст
3
Давидсен
7
Драмме
4
Джеймс
17
3
Опоку
9
Понсе
4
Энгель
0
14
Мельгор
2-4-4
1
Ларсен
29
Карстенсен
26
Калисир
23
Тордарсон
6
Бринк
7
Валлис
8
Йоргенсен
3
Сальквист
15
22
Оггесен
9
Хелениус
17
0
0
17
0
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
0
3
Опоку
4
4
3
Опоку
9
Понсе
20
20
9
Понсе
26
Калисир
3
Феликс
3
Феликс
26
Калисир
9
Хелениус
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
9
Хелениус
8
Йоргенсен
19
Клинге
19
Клинге
8
Йоргенсен
Остались в запасе
Вайле
Силькеборг
30
Александер Брунст
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ЦФ
34
Lundrim Hetemi
ЦФ
40
Брэндон Пьеррик
ЦФ
Остались в запасе
16
Stan van Bladeren
ЦФ
22
Оливер Сонне
ЦФ
7
Пелле Маттссон
ЦФ
23
Роберт Гояни
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Вайле - Силькеборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Вайле
Новости команд
Все
Вайле
Силькеборг
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+