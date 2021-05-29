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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Челси
Манчестер Сити - Челси: обзор матча 29 мая 2021
Манчестер Сити
29.05.2021, суббота, 22:00
Лига чемпионов, Финал
0 : 1
Завершен
Челси
42'
К. Хаверц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Челси
Желтая карточка
Г. Жезус
88'
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Маунт
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Стерлинг
77'
66'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
Замена
Фернандиньо
️️️️
Б. Силва
64'
Замена
Г. Жезус
️️️️
К. Де Брюйне
60'
Травма
К. Де Брюйне
59'
57'
Желтая карточка
А. Рюдигер
42'
ГОЛ! 0:1!
К. Хаверц
Пас отдал
М. Маунт
39'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Т. Силва
38'
Травма
Т. Силва
Желтая карточка
И. Гюндоган
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛАЗ
24
Рис Джеймс
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-3-2
31
Эдерсон
47
Зинченко
3
Диаш
6
Стоунз
2
Уокер
20
Гюндоган
19
Стерлинг
20
Силва
26
Марез
47
Фоден
11
Де Брюйне
4-2-1-1-2
16
Менди
3
Аспиликуэта
3
Силва
22
Рюдигер
24
Джеймс
91
Канте
33
Чилвел
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Вернер
29
Хаверц
20
Силва
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
20
Силва
11
Де Брюйне
9
Жезус
9
Жезус
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
10
Агуэро
10
Агуэро
19
Стерлинг
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
3
Силва
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Силва
7
Маунт
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Маунт
Остались в запасе
Манчестер Сити
Челси
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Манчестер Сити - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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