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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Русенборг
Стабек - Русенборг: обзор матча 05 декабря 2021
Стабек
05.12.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
1 : 3
Завершен
Русенборг
73'
F. Azemi
56'
К. Хольс
60'
Д. Исламович
75'
А. Конрадсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Русенборг
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
T. Podstawski
82'
Желтая карточка
T. Podstawski
79'
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Конрадсен
Пас отдал
Э. Даль Рейтан
ГОЛ! 1:2!
F. Azemi
Пас отдал
Ф. Хауген
73'
71'
Замена
А. Конрадсен
️️️️
Н. Хольм
71'
Замена
Э. Тагсет
️️️️
О. Скарсем
Замена
М. Болли
️️️️
К. Педерсен
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Исламович
Пас отдал
А. Андерссон
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Хольс
Пас отдал
О. Скарсем
53'
Желтая карточка
О. Скарсем
46'
Замена
С. Веччиа
️️️️
Э. Сейде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
28
Tomás Podstawski
ЦП
3
Стурла Оттесен
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Стабек
18
Jeppe Moe
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Русенборг
24
Hakon Rosten
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Стефано Веччиа
ПВ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
1-1-5
12
Сандберг
2
Педерсен
28
20
Эдвардсен
5
Йенссен
4
Вангберг
21
7
Хауген
4-1-1-4
1
Хансен
15
Орн Ейхолфссон
3
Ховланд
18
Андерссон
29
Рейтан
7
Хенриксен
35
Сейде
9
Исламович
77
Скарсем
19
Хольс
29
Хольм
2
Педерсен
14
Болли
14
Болли
2
Педерсен
28
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
28
29
Хольм
16
Конрадсен
16
Конрадсен
29
Хольм
77
Скарсем
20
Тагсет
20
Тагсет
77
Скарсем
35
Сейде
23
Веччиа
23
Веччиа
35
Сейде
Остались в запасе
Стабек
Русенборг
18
Jeppe Moe
ЦЗ
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
24
Hakon Rosten
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Остались в запасе
18
Jeppe Moe
ЦЗ
29
Kristoffer Lassen Harrison
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Остались в запасе
24
Hakon Rosten
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
1
Юлиан Лунд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стабек - Русенборг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
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