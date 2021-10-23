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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Мольде
Стабек - Мольде: обзор матча 23 октября 2021
Стабек
23.10.2021, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
0 : 3
Завершен
Мольде
16'
И. Месик (АГ)
49'
О. Омойджуанфо
84'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Мольде
90'
Замена
М. Гредем
️️️️
О. Омойджуанфо
84'
ГОЛ! 0:3!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Р. Зехнини
Замена
П. Александер Киркеволд
️️️️
Н. Йенссен
68'
66'
Пенальти не реализован!
О. Омойджуанфо
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
J. Moe
58'
51'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
М. Эллингсен
Желтая карточка
С. Вангберг
50'
49'
ГОЛ! 0:2!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
Замена
K. Hansen
️️️️
М. Болли
46'
Желтая карточка
Н. Йенссен
38'
34'
Вторая желтая
Б. Риса
26'
Замена
Р. Зехнини
️️️️
Э. Андерсен
24'
Желтая карточка
А. Линде
20'
Желтая карточка
Б. Риса
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Месик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Иван Месик
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
77
Fitim Azemi
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
21
Victor Wernersson
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стабек
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
28
Магнус Гредем
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
27
Давид Фофана
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-1-5
12
Сандберг
18
Месик
18
14
Болли
7
Хауген
3
Оттесен
4
Вангберг
21
24
Костадинов
4-2-3-1
1
Линде
28
Хауген
6
Эллингсен
18
Синюан
33
Риса
10
Брейвик
20
Маннсверк
15
Кнутсон
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
5
Йенссен
16
Киркеволд
16
Киркеволд
5
Йенссен
18
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
18
14
Болли
17
17
14
Болли
10
Омойджуанфо
28
Гредем
28
Гредем
10
Омойджуанфо
6
Эллингсен
23
Сьелстад
23
Сьелстад
6
Эллингсен
23
Андерсен
98
Зехнини
98
Зехнини
23
Андерсен
Остались в запасе
Стабек
Мольде
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
28
Tomás Podstawski
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Кранинкс
ВР
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Стабек - Мольде
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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