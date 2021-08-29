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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Стабек
Волеренга - Стабек: обзор матча 29 августа 2021
Волеренга
29.08.2021, воскресенье, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
3 : 1
Завершен
Стабек
14'
А. Лаюни
54'
Т. Кристенсен
59'
Т. Кристенсен
90+3'
М. Болли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Стабек
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
М. Болли
Пас отдал
Г. Гельмуйден
Замена
A. Morfelt
️️️️
О. Сахрауи
87'
Замена
Н. Томсен
️️️️
Х. Бьордал
84'
75'
Замена
Х. Шала
️️️️
П. Александер Киркеволд
Замена
Х. Удаль
️️️️
В. Кьяртанссон
75'
75'
Замена
J. Moe
️️️️
К. Педерсен
61'
Замена
М. Болли
️️️️
F. Azemi
ГОЛ! 3:0!
Т. Кристенсен
59'
ГОЛ! 2:0!
Т. Кристенсен
Пас отдал
Х. Бьордал
54'
Желтая карточка
Т. Кристенсен
49'
46'
Замена
T. Lumanza
️️️️
K. Hansen
30'
Желтая карточка
K. Hansen
ГОЛ! 1:0!
А. Лаюни
Пас отдал
Х. Бьордал
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
37
Иван Насберг
ЦЗ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
1
Кьетил Хауг
ЦФ
2
Кристиан Борхгревинк
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
35
Леонард Жута
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
14
Амор Лаюни
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
11
Осаме Сахрауи
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
6
Мартин Хейланд
ЦП
77
Fitim Azemi
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
6
Николай Томсен
ЦП
27
Albin Morfelt
ЦП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Стабек
18
Jeppe Moe
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
9
Херолинд Шала
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
25
Uche Sabastine
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
1-1-5
37
Насберг
16
Бьордал
15
Хольм
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
14
Лаюни
35
Жута
2-1-5
12
Сандберг
3
2
Педерсен
6
Хейланд
17
5
Йенссен
3
Оттесен
7
Сольбаккен
10
Гельмуйден
16
Бьордал
6
Томсен
6
Томсен
16
Бьордал
11
Сахрауи
27
27
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
19
Удаль
19
Удаль
9
Кьяртанссон
2
Педерсен
18
18
2
Педерсен
16
Киркеволд
9
Шала
9
Шала
16
Киркеволд
17
67
67
17
77
14
Болли
14
Болли
77
Остались в запасе
Волеренга
Стабек
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
25
Uche Sabastine
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Остались в запасе
25
Uche Sabastine
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
26
Emil Jonassen
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Волеренга - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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Волеренга
Стабек
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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