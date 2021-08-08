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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Тромсе
Мьёндален - Тромсе: обзор матча 08 августа 2021
Мьёндален
08.08.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 3
Завершен
Тромсе
59'
Н. Вальстад
65'
K. Havard Eriksen
23'
Т. Тотланд
90+1'
A. Jenssen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Тромсе
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
A. Jenssen
Замена
B. Stokke
️️️️
I. Twum
87'
77'
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
Л. Нильсен
Желтая карточка
A. Sporrong
72'
68'
Желтая карточка
Л. Нильсен
68'
Замена
Р. Эспейор
️️️️
М. Эбийе
ГОЛ! 2:1!
K. Havard Eriksen
Пас отдал
Н. Вальстад
65'
ГОЛ! 1:1!
Н. Вальстад
59'
Замена
A. Sporrong
️️️️
J. Solberg
46'
Замена
C. Gauseth
️️️️
S. Aasmundsen
46'
Замена
F. Brustad
️️️️
O. Amund Sveen
43'
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тотланд
Пас отдал
Э. Китолано
15'
Желтая карточка
Э. Китолано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
7
Ларс Ольден Ларсен
ЦФ
9
Kent Havard Eriksen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Тромсе
17
Эрик Китолано
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
28
Якоб Карлстрем
ЦФ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
14
Томас Тотланд
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Мьёндален
31
Albin Sporrong
ЦП
20
Benjamin Stokke
ЦФ
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
Тромсе
28
Кристоф Психе
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
5
18
9
7
Ларсен
22
33
1-5
17
Китолано
14
Тотланд
20
Эбийе
25
Нильсен
11
Йенссен
11
Антонсен
6
31
31
6
18
20
20
18
33
11
11
33
22
8
8
22
28
Психе
28
Психе
25
Нильсен
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
25
Нильсен
20
Эбийе
11
Эспейор
11
Эспейор
20
Эбийе
Остались в запасе
Мьёндален
Тромсе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
35
Idar Nordby Lysgard
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
3
S. Overby
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
19
Magnus Bækken
ЦФ
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
17
Daniel Berntsen
ЦФ
19
Микаэл Ингебригтсен
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Мьёндален - Тромсе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
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