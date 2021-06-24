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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Волеренга
Стабек - Волеренга: обзор матча 24 июня 2021
Стабек
24.06.2021, четверг, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
0 : 2
Завершен
Волеренга
86'
К. Борхгревинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Волеренга
Замена
А. Нуса
️️️️
M. Solheim
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:1!
К. Борхгревинк
Пас отдал
Ф. Йенсен
Замена
J. Vatne Brauti
️️️️
K. Kinoshita
52'
Красная карточка
М. Сандберг
49'
46'
Замена
Ф. Майре
️️️️
И. Насберг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Стабек
18
Jeppe Moe
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
25
Uche Sabastine
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
5
Сакариас Опсал
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
3-2-5
12
Сандберг
5
Йенссен
4
Вангберг
3
Оттесен
24
Костадинов
2
17
19
20
Эдвардсен
14
5
3-3-2-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
3
Адекугбе
10
Кристенсен
9
Йенсен
16
Бьордал
14
Лаюни
11
Сахрауи
4
19
Удаль
19
84
84
19
5
7
Нуса
7
Нуса
5
37
Насберг
7
Майре
7
Майре
37
Насберг
Остались в запасе
Стабек
Волеренга
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
25
Uche Sabastine
ЦФ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
25
Uche Sabastine
ЦФ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
67
Tortol Lumanza
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦП
16
Mathias Johnsrud
ЦФ
20
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Стабек - Волеренга
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
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Стабек
Волеренга
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
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