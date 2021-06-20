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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Стабек
Мольде - Стабек: обзор матча 20 июня 2021
Мольде
20.06.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
2 : 1
Завершен
Стабек
15'
О. Омойджуанфо
20'
О. Омойджуанфо
65'
K. Kinoshita
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Стабек
Замена
Д. Фофана
️️️️
О. Омойджуанфо
83'
Замена
М. Болли
️️️️
О. Брюнхильдсен
76'
Замена
М. Бьорнбак
️️️️
С. Грегерсен
67'
66'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
K. Kinoshita
66'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
Х. Шала
65'
ГОЛ! 2:1!
K. Kinoshita
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
54'
Желтая карточка
С. Оттесен
Желтая карточка
Б. Риса
47'
46'
Замена
M. Solheim
️️️️
J. Moe
ГОЛ! 2:0!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Э. Андерсен
20'
ГОЛ! 1:0!
О. Омойджуанфо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Эмиль Брейвик
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
18
Jeppe Moe
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
14
Матис Болли
ЛВ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
27
Давид Фофана
ЦФ
Стабек
24
Калоян Костадинов
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Петерсен
33
Риса
2
Грегерсен
18
Синюан
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
10
Брейвик
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
5
Хестад
10
Омойджуанфо
4-3-3
12
Сандберг
3
Оттесен
4
Вангберг
18
5
Йенссен
7
Сольбаккен
9
Шала
2
19
20
Эдвардсен
17
2
Грегерсен
15
Бьорнбак
15
Бьорнбак
2
Грегерсен
17
Брюнхильдсен
14
Болли
14
Болли
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
27
Фофана
27
Фофана
10
Омойджуанфо
18
5
5
18
9
Шала
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
9
Шала
19
9
9
19
Остались в запасе
Мольде
Стабек
28
Магнус Гредем
АП
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
28
Магнус Гредем
АП
26
Матиас Эриксен Ранмарк
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мольде - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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