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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Стабек
Русенборг - Стабек: обзор матча 30 мая 2021
Русенборг
30.05.2021, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
4 : 2
Завершен
Стабек
47'
Р. Видесхейм-Пауль
61'
Э. Сейде
74'
К. Закариассен
77'
Б. Сербечич
14'
С. Вангберг
90+1'
Х. Шала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Стабек
90'
+2
Замена
K. Bernt Torgersen
️️️️
Х. Шала
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
Х. Шала
Пас отдал
M. Solheim
83'
Желтая карточка
M. Solheim
Замена
А. Конрадсен
️️️️
А. Андерссон
83'
Замена
Й. Аугустинсон
️️️️
П. Скьельбред
79'
78'
Замена
O. Khoblenko
️️️️
K. Kinoshita
ГОЛ! 4:1!
Б. Сербечич
Пас отдал
К. Закариассен
77'
76'
Желтая карточка
S. Skytte
ГОЛ! 3:1!
К. Закариассен
Пас отдал
Д. Исламович
74'
Желтая карточка
П. Скьельбред
72'
69'
Замена
T. Lumanza
️️️️
М. Сольбаккен
68'
Желтая карточка
С. Оттесен
68'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
Г. Гельмуйден
ГОЛ! 2:1!
Э. Сейде
61'
ГОЛ! 1:1!
Р. Видесхейм-Пауль
47'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
Э. Тагсет
46'
Замена
Э. Сейде
️️️️
Г. Молинс
46'
44'
Желтая карточка
С. Вангберг
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Вангберг
Пас отдал
С. Оттесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
25
Бесим Сербечич
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
10
Гильермо Молинс
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
9
Дино Исламович
ЦФ
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
3
Йонатан Аугустинсон
ЛЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Стабек
4
Симен Вангберг
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
4-5-1
1
Хансен
18
Андерссон
25
Сербечич
3
Ховланд
29
Рейтан
10
Молинс
15
Хофф
5
Скьельбред
20
Тагсет
16
Закариассен
9
Исламович
3-3-1-3
12
Сандберг
3
Оттесен
3
5
Йенссен
7
Сольбаккен
2
9
Шала
10
Гельмуйден
19
5
17
5
Скьельбред
3
Аугустинсон
3
Аугустинсон
5
Скьельбред
18
Андерссон
16
Конрадсен
16
Конрадсен
18
Андерссон
10
Молинс
35
Сейде
35
Сейде
10
Молинс
20
Тагсет
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
20
Тагсет
9
Шала
14
14
9
Шала
7
Сольбаккен
67
67
7
Сольбаккен
10
Гельмуйден
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
10
Гельмуйден
19
9
9
19
Остались в запасе
Русенборг
Стабек
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
12
Сандер Тангвик
ВР
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
6
Йеспер Исаксен
ЦП
7
Антонио Нуса
ЛВ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Стабек
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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