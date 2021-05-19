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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Одд
Стабек - Одд: обзор матча 19 мая 2021
Стабек
19.05.2021, среда, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
2 : 2
Завершен
Одд
47'
S. Skytte
19'
М. Бакенга (П)
44'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Одд
Замена
С. Вангберг
️️️️
С. Оттесен
90'
+4
87'
Замена
️️️️
М. Андре Кааса
Замена
T. Lumanza
️️️️
Х. Шала
76'
71'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Ф. Реннинген Йоргенсен
59'
Желтая карточка
Й. Китолано
Желтая карточка
S. Skytte
56'
ГОЛ! 1:2!
S. Skytte
Пас отдал
Х. Шала
47'
44'
ГОЛ! 0:2!
М. Бакенга
Пас отдал
М. Андре Кааса
Желтая карточка
Х. Шала
27'
19'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бакенга
Желтая карточка
Н. Йенссен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
3
Yaw Amankwah
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
9
Херолинд Шала
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Kornelius Hansen
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
5
Mats Solheim
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
26
Джилли Соренсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стабек
4
Симен Вангберг
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
30
Peder Vogt
ЦФ
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Одд
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3-2-5
12
Сандберг
5
Йенссен
3
3
Оттесен
9
Шала
2
14
20
Эдвардсен
19
5
17
2-1-4-2
1
Россбах
4
Бьортуфт
25
Китолано
1
Йоргенсен
15
Кааса
26
Соренсен
6
Леквен
16
Китолано
9
Лауритсен
90
Бакенга
3
Оттесен
4
Вангберг
4
Вангберг
3
Оттесен
9
Шала
67
67
9
Шала
1
Йоргенсен
7
Свендсен
7
Свендсен
1
Йоргенсен
Остались в запасе
Стабек
Одд
30
Peder Vogt
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
АП
24
Калоян Костадинов
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
30
Peder Vogt
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
АП
24
Калоян Костадинов
ЦП
6
Йеспер Исаксен
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
Остались в запасе
15
Eirik Asante Gayi
ЦФ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
0
Kristoffer Larsen
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Стабек - Одд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
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Стабек
Одд
В Норвегии футболист прервал перспективную атаку из-за травмы соперника
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
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2021.02.12 13:23
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2021.02.15 17:04
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
24
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