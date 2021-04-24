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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Аустрия
Адмира Ваккер - Аустрия: обзор матча 24 апреля 2021
Адмира Ваккер
24.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия
45+1'
П. Виммер
88'
В. Демаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Аустрия
88'
ГОЛ! 0:2!
В. Демаку
Пас отдал
М. Саркария
Замена
Н. Даткович
️️️️
M. Maier
77'
72'
Замена
Т. Эбнер
️️️️
Д. Фиц
Желтая карточка
Л. Кронбергер
69'
Замена
Л. Малишек
️️️️
В. Ворсагер
63'
Замена
A. Wooten
️️️️
D. Starkl
63'
Желтая карточка
Э. Айву
61'
61'
Желтая карточка
Г. Тигль
59'
Замена
К. Моншейн
️️️️
М. Джуричин
52'
Желтая карточка
В. Демаку
Замена
M. Sax
️️️️
M. Spasić
46'
Замена
M. Ostrzolek
️️️️
S. Auer
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
П. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
5
Роман Кершбаум
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
25
Miloš Spasić
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
7
Maximilian Sax
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
7
Александар Юкич
АП
17
Agim Zeka
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
4-2-1-3
1
2
Ворсагер
4
Бауэр
4
Айву
24
5
Кершбаум
22
7
Кронбергер
14
Бройниг
7
25
4-1-5
1
Пенц
39
Тигль
30
2
Поульсен
46
Хандль
5
Мартель
7
Джуричин
6
Демаку
8
Виммер
36
Фиц
11
Саркария
2
Ворсагер
4
Малишек
4
Малишек
2
Ворсагер
22
6
Даткович
6
Даткович
22
24
84
84
24
25
7
7
25
7
14
14
7
36
Фиц
25
Эбнер
25
Эбнер
36
Фиц
7
Джуричин
14
Моншейн
14
Моншейн
7
Джуричин
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
7
Александар Юкич
АП
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Остались в запасе
7
Александар Юкич
АП
17
Agim Zeka
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Адмира Ваккер - Аустрия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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