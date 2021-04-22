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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Вайле - Хорсенс
Вайле - Хорсенс: обзор матча 22 апреля 2021
Вайле
22.04.2021, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
3 : 0
Завершен
Хорсенс
31'
Л. Энгель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вайле - Хорсенс
90'
Желтая карточка
Л. Камили
Замена
T. Gundelund
️️️️
J. Schoop
77'
Замена
Ю. Рамадани
️️️️
A. Mucolli
72'
71'
Желтая карточка
Й. Геммер
65'
Замена
Н. Дир
️️️️
P. Nymann
65'
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
B. Jacobsen
46'
Замена
Л. Камили
️️️️
M. Brajanac
46'
Замена
Х. Ханссон
️️️️
Д. Крузе
ГОЛ! 1:0!
Л. Энгель
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вайле
30
Александер Брунст
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
0
K. Yamga
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
22
Уго Экитике
ПВ
19
Arbnor Mucolli
ЦФ
20
Jacob Schoop
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Вайле
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
20
Юльбер Рамадани
ЦП
2
Thomas Gundelund
ЦФ
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
7
Герман Онугха
ЦФ
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
12
Rune Frantsen
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-2-2-2
30
Брунст
19
Бенгтссон
20
Колингер
40
Ояла
4
Энгель
6
Эзатолахи
0
10
Соуза
22
Экитике
20
19
3-4-3
1
25
Кийлерих
11
29
Гомес
15
6
Геммер
18
Прип
15
Крузе
15
80
20
Тенгстедт
20
2
2
20
19
20
Рамадани
20
Рамадани
19
80
15
Камили
15
Камили
80
11
44
Дир
44
Дир
11
15
Крузе
10
Ханссон
10
Ханссон
15
Крузе
15
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
15
Остались в запасе
Вайле
Хорсенс
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Герман Онугха
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
7
Александар Станкович
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Остались в запасе
21
Indy Groothuizen
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
17
Lucas Jensen
ЦФ
3
Вильорнур Давидсен
ЦЗ
7
Герман Онугха
ЦФ
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
12
Rune Frantsen
ЦФ
Главный тренер
Петер Соренсен
Статистика матча Вайле - Хорсенс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вайле
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Вайле
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Вайле
Хорсенс
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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