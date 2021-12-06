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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Америка Минейро
Сеара - Америка Минейро: обзор матча 06 декабря 2021
Сеара
06.12.2021, понедельник, 01:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
0 : 0
Завершен
Америка Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Америка Минейро
90'
+6
Желтая карточка
Л. Кал
85'
Замена
J. Paulo
️️️️
М. Лопес
84'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
Марлон
️️️️
F.
77'
Замена
Рик
️️️️
Лима
77'
75'
Замена
Z. Ricardo
️️️️
M. Zárate
75'
Замена
R.
️️️️
Ф. Азеведо
Замена
Клебер
️️️️
Й. Гонсалес
46'
Замена
K.
️️️️
Б. Пачеко
15'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
J.
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
2
Igor
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
45
Лима
ЦФ
9
Jael
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Америка Минейро
21
Лукас Кал
ЦФ
99
Mauro Zárate
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
4
Эдуардо Бауэрман
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
2
Patric
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
37
Рик
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Америка Минейро
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
12
Airton
ЦФ
2-5
2
24
Мессиас
7
Мендоса
1
9
45
Лима
29
Вина
5
4
Бауэрман
6
Лопес
1
Кавичиоли
2
3
Андерсон
19
25
Марлон
25
Марлон
19
45
Лима
37
Рик
37
Рик
45
Лима
91
Пачеко
70
70
91
Пачеко
Гонсалес
9
Клебер
9
Клебер
Гонсалес
9
11
Гонсалес
11
Гонсалес
9
11
Азеведо
9
9
11
Азеведо
99
5
5
99
6
Лопес
6
6
6
Лопес
Остались в запасе
Сеара
Америка Минейро
77
Gabriel Santos
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЦФ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЦФ
1
Richard
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Остались в запасе
0
L. Santos
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
99
Carlos Alberto
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Вагнер Мансини
Статистика матча Сеара - Америка Минейро
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Информация о матче
Стадион:
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