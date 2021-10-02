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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Гойяненсе
Форталеза - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 02 октября 2021
Форталеза
02.10.2021, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 23 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико Гойяненсе
18'
Фелипе (АГ)
76'
Г. Баральяс
90+5'
B. Montenegro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Атлетико Гойяненсе
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
B. Montenegro
90'
Замена
B. Montenegro
️️️️
J. Paulo
90'
Замена
P. Henrique
️️️️
A. LuÃs
90'
Замена
A.
️️️️
D.
Желтая карточка
Эдерсон
89'
Замена
I. Torres
️️️️
Тити
85'
Замена
Робсон
️️️️
Л. Лима
80'
Замена
А. Энрикес
️️️️
В. Паулиста
80'
78'
Замена
J.
️️️️
З. Роберто
76'
ГОЛ! 0:2!
Г. Баральяс
70'
Желтая карточка
В. Маранхао
Замена
M. Vargas
️️️️
Фелипе
70'
Замена
Ромариньо
️️️️
Давид
70'
69'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
M. Barbosa
56'
Желтая карточка
F. Miguel
33'
Желтая карточка
J. Paulo
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Фелипе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
22
Яго Пикачу
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
99
Зе Роберто
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
33
Эдер
ЦФ
16
Игор Кариус
ЦФ
8
Matheus Barbosa
ЦФ
5
Виллиан Маранхао
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
35
Рональд
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
7
Edinho
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
26
Jackson
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
14
Pedro Henrique
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
18
Janderson
ЦП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
26
Brian Montenegro
ЦФ
3-2-2-1-2
27
4
Тити
26
Мело
6
Лима
4
Беневенуто
2
Тинга
13
Эдерсон
15
Фелипе
7
Давид
9
Паулиста
22
Пикачу
1-5
4
Вандерсон
8
35
Рональд
10
97
5
Маранхао
7
Давид
11
Ромариньо
11
Ромариньо
7
Давид
15
Фелипе
96
96
15
Фелипе
6
Лима
30
Робсон
30
Робсон
6
Лима
4
Тити
77
77
4
Тити
9
Паулиста
9
Энрикес
9
Энрикес
9
Паулиста
97
14
14
97
99
Зе Роберто
18
18
99
Зе Роберто
8
44
Баральяс
44
Баральяс
8
23
0
0
23
10
26
26
10
Остались в запасе
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
1
Marcelo Boeck
ВР
7
Edinho
ЦП
26
Jackson
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
6
Артур Энрике
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
Остались в запасе
1
Marcelo Boeck
ВР
7
Edinho
ЦП
26
Jackson
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
Остались в запасе
6
Артур Энрике
ЦЗ
27
Луан Полли
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦФ
17
Риксон
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Атлетико Гойяненсе
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
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