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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Сеара
Америка Минейро - Сеара: обзор матча 29 августа 2021
Америка Минейро
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Сеара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Сеара
Замена
M. Toscano
️️️️
Ф. Азеведо
81'
Замена
J. Paulo
️️️️
М. Лопес
81'
79'
Замена
K.
️️️️
Б. Пачеко
Замена
O. BerrÃo
️️️️
L. Santos
74'
Пенальти не реализован!
L. Santos
68'
67'
Желтая карточка
J.
64'
Замена
Марлон
️️️️
F.
64'
Замена
J.
️️️️
Клебер
63'
Замена
Эрик
️️️️
Рик
46'
Замена
G. Dias
️️️️
W. Oliveira
22'
Желтая карточка
Вина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
7
Фабрисио Даниэл
ЦФ
1
Матеус Кавичиоли
ЦФ
2
Patric
ЦФ
21
Лукас Кал
ЦФ
45
Рикардо Силва
ЦФ
3
Андерсон
ЦФ
8
Жуниньо
ЦФ
6
Марлон Лопес
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
7
Адемир
ЦФ
11
Фелипе Азеведо
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
37
Рик
ЦФ
29
Вина
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Америка Минейро
33
Leo Lang
ВР
76
Lucas Luan
ЦЗ
32
Luiz Fernando
ЦП
12
Robson
ЦФ
38
Зе Витор
ЦФ
6
João Paulo
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
28
Orlando BerrÃo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
20
Marcelo Toscano
ЦФ
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
50
Vinícius Machado
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
9
Jael
ЦФ
5
6
Лопес
11
Азеведо
7
Адемир
0
8
Жуниньо
1-5
24
Мессиас
55
45
Лима
9
Клебер
29
Вина
37
Рик
6
Лопес
6
6
6
Лопес
0
28
28
0
11
Азеведо
20
20
11
Азеведо
55
13
13
55
19
25
Марлон
25
Марлон
19
91
Пачеко
70
70
91
Пачеко
37
Рик
33
Эрик
33
Эрик
37
Рик
9
Клебер
9
9
9
Клебер
Остались в запасе
Америка Минейро
Сеара
33
Leo Lang
ВР
76
Lucas Luan
ЦЗ
32
Luiz Fernando
ЦП
12
Robson
ЦФ
38
Зе Витор
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
50
Vinícius Machado
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
33
Leo Lang
ВР
76
Lucas Luan
ЦЗ
32
Luiz Fernando
ЦП
12
Robson
ЦФ
38
Зе Витор
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
46
Isaque
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
Остались в запасе
50
Vinícius Machado
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Америка Минейро - Сеара
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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