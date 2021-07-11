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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
Жувентуде - Атлетико Гойяненсе: обзор матча 11 июля 2021
Жувентуде
11.07.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Гойяненсе
90+7'
М. Пейшото (П)
76'
З. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пейшото
90'
+7
86'
Замена
A.
️️️️
A. LuÃs
86'
Замена
J.
️️️️
А. Гомес
Замена
W.
️️️️
E.
86'
Замена
Капиксаба
️️️️
W.
86'
80'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
Натанаэль
76'
ГОЛ! 0:1!
З. Роберто
Пас отдал
Натанаэль
Замена
П. Энрике
️️️️
M.
75'
Замена
Чико
️️️️
Соррисо
75'
74'
Желтая карточка
М. Фрейтас
72'
Замена
З. Роберто
️️️️
L.
55'
Желтая карточка
В. Маранхао
Желтая карточка
В. Мендес
50'
Замена
F. Pacheco
️️️️
Жадсон
46'
Желтая карточка
Соррисо
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
31
Марсело Карне
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
16
Жадсон
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Атлетико Гойяненсе
16
Игор Кариус
ЛЗ
33
Эдер
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
Жувентуде
1
Дуглас Фридрих
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
7
Капиксаба
ЛВ
10
Matheus Jesus
ЦП
10
Чико
АП
37
Бруниньо
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
20
Didi
ЦФ
Атлетико Гойяненсе
4
Вандерсон
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
18
Janderson
ЦП
0
Arnaldo
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
14
André
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
4-2-4
31
Карне
2
Матеус
2
13
Форстер
34
Мендес
8
Кастильо
16
Жадсон
98
17
91
99
Пейшото
4-2-1-4
33
Эдер
2
Оливейра
25
Натанаэль
16
Кариус
5
Маранхао
17
Фрейтас
11
Гомес
81
16
23
97
16
Жадсон
88
88
16
Жадсон
7
Соррисо
7
Соррисо
Соррисо
10
Чико
10
Чико
Соррисо
17
20
20
17
91
7
Капиксаба
7
Капиксаба
91
2
96
Энрике
96
Энрике
2
97
0
0
97
25
Натанаэль
44
Баральяс
44
Баральяс
25
Натанаэль
81
99
Зе Роберто
99
Зе Роберто
81
11
Гомес
18
18
11
Гомес
Остались в запасе
Жувентуде
Атлетико Гойяненсе
37
Бруниньо
АП
13
Cleberson
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
20
Didi
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
10
Matheus Jesus
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
14
André
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
37
Бруниньо
АП
13
Cleberson
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
20
Didi
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
10
Matheus Jesus
ЦП
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
4
Вандерсон
ЦЗ
14
André
ЦФ
7
Pablo Dyego
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Жувентуде - Атлетико Гойяненсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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