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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе: обзор матча 24 июня 2021
Атлетико Гойяненсе
24.06.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Флуминенсе
81'
З. Роберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
90'
+3
Желтая карточка
Л. Энрике
Желтая карточка
F. Miguel
90'
Замена
Г. Баральяс
️️️️
З. Роберто
86'
ГОЛ! 1:0!
З. Роберто
Пас отдал
А. Гомес
81'
Желтая карточка
Н. Силва
76'
76'
Замена
Гансо
️️️️
N.
76'
Замена
A. Hernández
️️️️
F.
75'
Желтая карточка
Нино
69'
Замена
Л. Энрике
️️️️
Кайку
69'
Замена
Андре
️️️️
С. Хавьер
52'
Желтая карточка
Г. Тейшейра
46'
Замена
С. Хавьер
️️️️
Калегари
Замена
А. Гомес
️️️️
J. Paulo
41'
Желтая карточка
J.
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
16
Игор Кариус
ЛЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
6
Натан Силва
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
23
Dudu
ЦФ
16
Fernando Miguel
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
10
João Paulo
ЦФ
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
11
Кайку
ПВ
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
10
NenÃª
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
6
Артур Энрике
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
14
André
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
97
AndrÃ© LuÃs
ЦФ
Флуминенсе
26
Маноэл
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
4-2-1-4
16
Кариус
33
Эдер
6
Силва
25
Натанаэль
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
23
10
99
Зе Роберто
16
4-1-1-5
2
Калегари
4
Кларо
33
Нино
6
Барселос
8
Мартинелли
11
Кайку
10
9
88
1
20
Тейшейра
99
Зе Роберто
44
Баральяс
44
Баральяс
99
Зе Роберто
10
11
Гомес
11
Гомес
10
97
97
9
99
99
9
11
Кайку
11
Энрике
11
Энрике
11
Кайку
10
10
Гансо
10
Гансо
10
Хавьер
7
Андре
7
Андре
Хавьер
2
Калегари
2
Хавьер
2
Хавьер
2
Калегари
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
14
André
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
26
Маноэл
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Остались в запасе
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
0
Arnaldo
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
14
André
ЦФ
81
Lucão
ЦФ
6
Артур Энрике
ЦЗ
Остались в запасе
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
26
Маноэл
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
26
Хуан Касарес
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе
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