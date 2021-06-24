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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Америка Минейро - Жувентуде
Америка Минейро - Жувентуде: обзор матча 24 июня 2021
Америка Минейро
24.06.2021, четверг, 22:00
Бразилия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Жувентуде
85'
Жуниньо (П)
36'
М. Пейшото (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Америка Минейро - Жувентуде
90'
+7
Желтая карточка
P. Boia
Замена
R.
️️️️
A. Ruschel
90'
90'
Замена
Бруниньо
️️️️
Соррисо
89'
Замена
F. Pacheco
️️️️
М. Пейшото
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Жуниньо
85'
Замена
L. Gabriel
️️️️
Жуниньо
78'
Вторая желтая
Р. Силва
74'
70'
Замена
Чико
️️️️
W.
Замена
Ф. Азеведо
️️️️
R.
67'
Замена
M. Toscano
️️️️
Z. Ricardo
67'
65'
Желтая карточка
E.
Желтая карточка
Б. Назарио
64'
63'
Замена
D.
️️️️
Р. Форстер
63'
Замена
Капиксаба
️️️️
P. Boia
Замена
Б. Назарио
️️️️
G.
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Пейшото
Желтая карточка
Р. Силва
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Америка Минейро
12
Йори
ВР
45
Рикардо Силва
ЦЗ
3
Андерсон
ЦЗ
8
Жуниньо
ОП
2
Eduardo
ЦФ
28
Alan Ruschel
ЦФ
5
Zé Ricardo
ЦФ
20
Geovane
ЦФ
9
Rodolfo
ЦФ
0
L. Santos
ЦФ
Главный тренер
Вагнер Мансини
Жувентуде
31
Марсело Карне
ВР
34
Витор Мендес
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
7
Соррисо
ЛВ
10
Matheus Jesus
ЦП
99
Матеус Пейшото
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Америка Минейро
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
11
Фелипе Азеведо
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
10
Бруно Назарио
ЦП
31
Yan Sasse
ЦП
16
Але
АП
17
Густавиньо
АП
20
Marcelo Toscano
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
16
Lucas Gabriel
ЦФ
2
Diego Ferreira
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
12
Airton
ЦФ
Жувентуде
21
Виллиан
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Капиксаба
ЛВ
7
Эдвин Москера
ЛВ
10
Чико
АП
37
Бруниньо
АП
25
Eltinho
ЦФ
20
Didi
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
15
Kelvi
ЦФ
2-1-5
12
Йори
45
Силва
3
Андерсон
8
Жуниньо
5
0
9
20
28
4-1-1-4
31
Карне
2
Матеус
13
Форстер
2
34
Мендес
10
7
Соррисо
17
98
91
99
Пейшото
5
20
20
5
9
11
Азеведо
11
Азеведо
9
20
10
Назарио
10
Назарио
20
28
29
29
28
8
Жуниньо
16
16
8
Жуниньо
13
Форстер
20
20
13
Форстер
91
10
Чико
10
Чико
91
7
Соррисо
37
Бруниньо
37
Бруниньо
7
Соррисо
98
7
Капиксаба
7
Капиксаба
98
99
Пейшото
88
88
99
Пейшото
Остались в запасе
Америка Минейро
Жувентуде
21
Лукас Кал
ОП
16
Але
АП
17
Густавиньо
АП
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
2
Diego Ferreira
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
12
Airton
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Главный тренер
Вагнер Мансини
96
Пауло Энрике
ПЗ
25
Eltinho
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
15
Kelvi
ЦФ
21
Виллиан
ВР
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
21
Лукас Кал
ОП
16
Але
АП
17
Густавиньо
АП
4
Эдуардо Бауэрман
ЦЗ
2
Diego Ferreira
ЦФ
15
Sabino
ЦФ
12
Airton
ЦФ
31
Yan Sasse
ЦП
Остались в запасе
96
Пауло Энрике
ПЗ
25
Eltinho
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
2
Матеузиньо
ПЗ
7
Эдвин Москера
ЛВ
15
Kelvi
ЦФ
21
Виллиан
ВР
Главный тренер
Вагнер Мансини
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Америка Минейро - Жувентуде
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 38 тур
Гойас
1 : 0
07.12.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Америка Минейро
3 : 2
04.12.2023
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
4 : 0
30.11.2023
Америка Минейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Америка Минейро
0 : 3
27.11.2023
Фламенго
Бразилия. Серия А, 34 тур
Васко да Гама
2 : 1
13.11.2023
Америка Минейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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