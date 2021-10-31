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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 31 октября 2021
Динамо Хьюстон
31.10.2021, воскресенье, 22:00
США. МЛС, 44 тур
0 : 1
Завершен
Колорадо
58'
Д. Баджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Колорадо
76'
Замена
D. Moor
️️️️
М. Барриос
75'
Желтая карточка
К. Бассетт
Замена
М. Уррути
️️️️
А. Ласситер
73'
Замена
Кинтеро
️️️️
J. Corona
73'
69'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Баджи
Замена
T. Pasher
️️️️
Г. Дорси
64'
Замена
B. GarcÃa
️️️️
А. Карраскилья
64'
62'
Замена
Д. Рубио
️️️️
Ю. Намли
62'
Замена
К. Бассетт
️️️️
М. Кайе
61'
Замена
J. Lewis
️️️️
Л. Абубакар
58'
ГОЛ! 0:1!
Д. Баджи
Пас отдал
Ю. Намли
Желтая карточка
J. Corona
53'
Желтая карточка
М. Родригес
44'
Желтая карточка
А. Карраскилья
29'
10'
Желтая карточка
Д. Баджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
21
Адам Лундквист
ЦЗ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Колорадо
27
Данни Уилсон
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
19
Jack Price
ЦП
14
Марк-Антони Кайе
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
33
Steven Beitashour
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
27
Boniek GarcÃa
ЦП
24
Дарвин Керен
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
11
Андре Синъясики
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
20
Николас Мескида
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
3-5
2
26
Паркер
21
Лундквист
8
Родригес
7
Ласситер
15
8
Карраскилья
24
Дорси
2-3-5
27
Уилсон
5
Абубакар
7
Намли
19
14
Кайе
7
Барриос
23
Ярброу
6
Трасти
33
16
Эстевес
8
Карраскилья
27
27
8
Карраскилья
15
25
Кинтеро
25
Кинтеро
15
7
Ласситер
37
Уррути
37
Уррути
7
Ласситер
24
Дорси
0
0
24
Дорси
7
Барриос
3
3
7
Барриос
14
Баджи
11
Синъясики
11
Синъясики
14
Баджи
14
Кайе
17
Бассетт
17
Бассетт
14
Кайе
7
Намли
11
Рубио
11
Рубио
7
Намли
5
Абубакар
14
14
5
Абубакар
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Колорадо
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
Главный тренер
Теб Рамос
1
Clint Irwin
ВР
20
Николас Мескида
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
20
Николас Мескида
ЦП
32
Collen Warner
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Шелл Энерджи
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