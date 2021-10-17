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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сиэтл
Динамо Хьюстон - Сиэтл: обзор матча 17 октября 2021
Динамо Хьюстон
17.10.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 39 тур
2 : 1
Завершен
Сиэтл
15'
М. Уррути
20'
Кинтеро
41'
J. Medranda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Хьюстон - Сиэтл
88'
Замена
А. Рольдан
️️️️
S. O'Neill
Желтая карточка
M. Figueroa
79'
Замена
T. Pasher
️️️️
М. Уррути
78'
Замена
J. Corona
️️️️
Г. Дорси
78'
74'
Замена
Н. Толо
️️️️
J. Medranda
74'
Замена
Л. Чу
️️️️
F. Montero
63'
Замена
N. Benezet
️️️️
A. Cissoko
Замена
Д. Керен
️️️️
А. Карраскилья
63'
54'
Желтая карточка
Х. Арреага
Замена
M. Figueroa
️️️️
Т. Хадебе
54'
41'
ГОЛ! 2:1!
J. Medranda
ГОЛ! 2:0!
Кинтеро
Пас отдал
Г. Дорси
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Уррути
Пас отдал
Кинтеро
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
26
Тим Паркер
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
22
Матиас Вера
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
25
Кинтеро
ЦФ
26
Michael Nelson
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Сэм Джанкуа
ЦФ
8
Адальберто Карраскилья
ЦФ
24
Гриффин Дорси
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
35
Марко Марич
ВР
15
Maynor Figueroa
ЦЗ
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
24
Дарвин Керен
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
0
T. Pasher
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
3-2-5
26
Паркер
15
Хадебе
3
22
Вера
22
Пико
37
Уррути
24
Дорси
8
Карраскилья
29
Джанкуа
26
3-3-4
24
Фрай
40
3
Арреага
94
22
Роу
7
Рольдан
6
Пауло
92
12
Атенсио
29
12
15
Хадебе
15
15
15
Хадебе
8
Карраскилья
24
Керен
24
Керен
8
Карраскилья
37
Уррути
0
0
37
Уррути
24
Дорси
15
15
24
Дорси
94
5
Толо
5
Толо
94
40
16
Рольдан
16
Рольдан
40
12
7
Чу
7
Чу
12
92
99
99
92
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сиэтл
35
Марко Марич
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Spencer Richey
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
2
Alejandro Fuenmayor
ЦЗ
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
18
Spencer Richey
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Теб Рамос
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сиэтл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
Стадион:
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