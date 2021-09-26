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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Реал Солт-Лейк
Портленд - Реал Солт-Лейк: обзор матча 26 сентября 2021
Портленд
26.09.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 36 тур
6 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
27'
Ф. Мора
36'
Д. Асприлья
48'
Й. Чара
68'
Д. Чара
85'
Я. Незгода
88'
К. Паредес
41'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портленд - Реал Солт-Лейк
ГОЛ! 6:1!
К. Паредес
88'
Замена
D. Valeri
️️️️
Й. Чара
86'
ГОЛ! 5:1!
Я. Незгода
Пас отдал
С. Морено
85'
Замена
М. Лориа
️️️️
С. Бланко
80'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Ф. Мора
80'
77'
Замена
А. Хулио
️️️️
П. Руис
Замена
К. Паредес
️️️️
Д. Фочив
75'
Замена
С. Морено
️️️️
Д. Асприлья
74'
73'
Желтая карточка
Ж. Глад
ГОЛ! 4:1!
Д. Чара
Пас отдал
Й. Чара
68'
63'
Замена
J. Menéndez
️️️️
Д. Мерам
51'
Желтая карточка
П. Руис
ГОЛ! 3:1!
Й. Чара
Пас отдал
С. Бланко
48'
46'
Замена
N. Powder
️️️️
T. Datković
Желтая карточка
Й. Чара
45'
+4
41'
ГОЛ! 2:1!
Д. Крейлах
ГОЛ! 2:0!
Д. Асприлья
Пас отдал
Д. Жупарич
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мора
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
20
Джордж Фочив
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Реал Солт-Лейк
22
Аарон Эррера
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
15
Toni Datković
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
18
David Ochoa
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
10
Сантьяго Морено
ЦП
8
Diego Valeri
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
26
Ренцо Самбрано
ЦП
11
Ярослав Незгода
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
13
Nick Besler
ЦП
26
Noah Powder
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
2-2-1-5
12
Кларк
13
Жупарич
28
Туилома
29
Бланко
21
Чара
8
Чара
99
Мора
26
Браво
20
Фочив
27
Асприлья
2
ван Ранкин
2-4-5
22
Эррера
15
Глад
17
Руис
22
Мерам
11
Русняк
25
15
28
87
Крейлах
18
20
Холт
27
Асприлья
10
Морено
10
Морено
27
Асприлья
8
Чара
8
8
8
Чара
20
Фочив
8
Паредес
8
Паредес
20
Фочив
99
Мора
11
Незгода
11
Незгода
99
Мора
29
Бланко
44
Лориа
44
Лориа
29
Бланко
15
26
26
15
17
Руис
11
Хулио
11
Хулио
17
Руис
22
Мерам
37
37
22
Мерам
Остались в запасе
Портленд
Реал Солт-Лейк
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
51
Andrew Putna
ВР
13
Nick Besler
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
13
Nick Besler
ЦП
5
Ashtone Morgan
ЦФ
16
Майкел Чанг
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Портленд - Реал Солт-Лейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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