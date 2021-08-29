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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 29 августа 2021
Нью-Йорк Сити
29.08.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 29 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
33'
В. Кастелланос
55'
В. Кастелланос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
Г. Тораринссон
87'
Замена
Т. Магно
️️️️
В. Кастелланос
87'
86'
Желтая карточка
М. Полстер
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Х. Медина
78'
Замена
А. Моралес
️️️️
К. Паркс
78'
75'
Замена
В. Каптум
️️️️
T.
75'
Замена
E. Kizza
️️️️
C. Mafla
58'
Замена
М. Полстер
️️️️
А. Ингви Траустасон
58'
Замена
A. DeLaGarza
️️️️
Д. Джонс
ГОЛ! 2:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
55'
46'
Замена
Г. Боу
️️️️
E. Boateng
45'
+4
Желтая карточка
Э. Фаррелл
Желтая карточка
М. Шано
45'
+2
Желтая карточка
Д. Сэндс
41'
Желтая карточка
С. Родригес
37'
ГОЛ! 1:0!
В. Кастелланос
Пас отдал
М. Моралес
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
3
Anton Tinnerholm
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
4
Гудмундур Тораринссон
ЦП
28
Хесус Медина
ЦП
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
12
T.
ЦП
13
Maciel
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
32
Christian Mafla
ЦФ
30
Мэтт Тернер
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Сити
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
7
Густаво Боу
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
19
Edward Kizza
ЦФ
6
Вилфрид Каптум
ЦФ
4-4-2
1
Джонсон
18
Калленс
6
Сэндс
3
25
Шано
10
Моралес
28
Медина
55
Паркс
4
Тораринссон
11
Кастелланос
8
Родригес
3-2-5
22
24
Джонс
88
Фаррелл
9
Траустасон
12
16
Букса
30
Тернер
32
26
24
55
Паркс
27
Моралес
27
Моралес
55
Паркс
11
Кастелланос
11
Магно
11
Магно
11
Кастелланос
28
Медина
5
Асеведо
5
Асеведо
28
Медина
24
Джонс
20
20
24
Джонс
24
7
Боу
7
Боу
24
9
Траустасон
8
Полстер
8
Полстер
9
Траустасон
32
19
19
32
12
6
Каптум
6
Каптум
12
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
18
Brad Knighton
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
24
Тайвон Грэй
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
15
Tony Rocha
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
35
Collin Verfurth
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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