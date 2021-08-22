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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Реал Солт-Лейк
Колорадо - Реал Солт-Лейк: обзор матча 22 августа 2021
Колорадо
22.08.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 28 тур
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
64'
Д. Рубио
51'
А. Русняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Реал Солт-Лейк
90'
+3
Желтая карточка
Д. Крейлах
86'
Замена
N. Powder
️️️️
D. Toia
Желтая карточка
Б. Галван
85'
85'
Желтая карточка
Д. Мерам
77'
Замена
М. Чанг
️️️️
J. Menéndez
77'
Замена
Д. Мерам
️️️️
А. Хулио
Замена
J. Lewis
️️️️
К. Бассетт
65'
Замена
Б. Галван
️️️️
М. Барриос
65'
Замена
А. Синъясики
️️️️
Д. Рубио
65'
ГОЛ! 1:1!
Д. Рубио
Пас отдал
J. Price
64'
57'
Желтая карточка
J. Menéndez
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Русняк
Пас отдал
А. Эррера
46'
Замена
A. Putna
️️️️
З. МакМат
3'
Желтая карточка
D. Toia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
6
Остон Трасти
ЦФ
23
Вилльям Ярброу
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
11
Диего Рубио
ЦФ
14
Philip Mayaka
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
4
Donny Toia
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
22
Аарон Эррера
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
37
Jonathan Menéndez
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
14
Jonathan Lewis
ЦФ
16
Лукас Эстевес
ЦФ
16
Брайан Галван
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
16
Майкел Чанг
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦФ
26
Noah Powder
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
3-3-5
2
5
Абубакар
27
Уилсон
17
Бассетт
19
3
Акоста
23
Ярброу
14
11
Рубио
7
Барриос
6
Трасти
4-2-4
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Эррера
4
11
Русняк
13
37
87
Крейлах
11
Хулио
28
11
Рубио
11
Синъясики
11
Синъясики
11
Рубио
17
Бассетт
14
14
17
Бассетт
7
Барриос
16
Галван
16
Галван
7
Барриос
18
МакМат
51
51
18
МакМат
11
Хулио
22
Мерам
22
Мерам
11
Хулио
37
16
Чанг
16
Чанг
37
4
26
26
4
Остались в запасе
Колорадо
Реал Солт-Лейк
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
16
Лукас Эстевес
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
Остались в запасе
25
Everton Luiz
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
5
Ashtone Morgan
ЦФ
15
Toni Datković
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Колорадо - Реал Солт-Лейк
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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2
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2
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